ETV Bharat / state

केन्द्रीय मंत्री दुर्गादास बोले, 'मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दिशा में प्रयास जारी'

डूंगरपुर: केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शनिवार को डूंगरपुर प्रवास पर रहे. बांसवाड़ा से अहमदाबाद जाते समय कुछ देर के लिए डूंगरपुर रुके मंत्री उइके का सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और जनजातीय विकास के विजन को साझा किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आस्था और श्रद्धा केंद्रों का पुनरुद्धार किया जा रहा है. उन्होंने मानगढ़ धाम के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मानगढ़ धाम हमारे अमर शहीदों की शहादत का प्रतीक है. इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दिशा में सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में हो रही देरी या समस्याओं के सवाल पर मंत्री ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग वर्तमान में पांच अलग-अलग श्रेणियों में छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है.