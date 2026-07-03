'अधिकारी कानून हाथ में लेंगे तो न्याय-व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा' भरत तिवारी के घर पहुंचे चिराग पासवान
चिराग पासवान ने भरत तिवारी के घर पहुंचकर उसे श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया. पढ़ें..
Published : July 3, 2026 at 1:55 PM IST
आरा: भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां आम लोगों में जबर्दस्त रोष है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान आज भोजपुर स्थित बिलौटी गांव पहुंचे और उसके चित्र पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की. इस दौरान उनके माता-पिता से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाय. चिराग ने पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी भी जाहिर की.
भरत तिवारी के परिजनों से मिले: परिजनों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. उन्होंने आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी. चिराग ने कहा बिहार में कानून का राज सर्वोपरि है और निर्दोष को न्याय दिलाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.
दोषियों पर एक्शन जरूर होगा: एलजेपीआर चीफ ने कहा कि कानून का राज तभी मजबूत होगा, जब कानून के रक्षक स्वयं कानून का सम्मान करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई, वह किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती. जिन अधिकारियों के जिम्मे विधि-व्यवस्था है, अगर वहीं ऐसा करेंगे तो लोगों का कानून-व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा.
"मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी ही कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो आम जनता का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा. मेरी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो तथा जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएं, उन्हें बिना किसी दबाव या पक्षपात के कठोरतम सजा दी जाए."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री सह अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
एसडीपीओ राजेश शर्मा पर क्या बोले?: वहीं, जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा की पदोन्नति से जुड़े सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, 'वह इस संबंध में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करेंगे. यदि जांच में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'
विगत दिनों आरा में बिहार पुलिस द्वारा श्री भरत तिवारी जी की हुई निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुःखद एवं निंदनीय है।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) July 3, 2026
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने उनके पैतृक आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी… pic.twitter.com/MvYqUyOykF
एनकाउंटर के नाम पर मारी थी गोली: 17 जून को भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने एनकाउंट के नाम पर भरत तिवारी को गोली मारी थी. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था, जबकि परिजनों ने इसे हत्या करार दिया था. वहीं वायरल वीडियो में भी दिख रहा है कि हथियार रखने के बाद उसे गोली मारी गई.
ये भी पढ़ें:
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के आरोपी DSP को नई जिम्मेदारी, तबादले पर उठे सवाल
भरत तिवारी की तेरहवीं, 25 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था, मां बोलीं- न्याय का इंतजार
'अपराधी था.. इसलिए मार दिया, बोलेगे तो तुमको भी मार दिया जाएगा' SP पर भरत तिवारी के भाई का गंभीर आरोप
जहां हुआ एनकाउंटर, उस स्थान का नाम होगा 'शहीद भरत नगर जवइनिया'
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी की कहानी.. जिसके एनकाउंटर पर सवालों के घेरे में पुलिस और सरकार