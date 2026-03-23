कब होगा बिहार के नए CM के नाम का ऐलान? चिराग पासवान ने दिया जवाब
बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन चुकी है. चिराग पासवान ने बताया कि कब होगी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 23, 2026 at 1:20 PM IST
पटना: नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है लेकिन आज केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री के नाम पर गठबंधन में सहमति बन चुकी है.
कब होगा नए सीएम का ऐलान?: पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसकी घोषणा सभी घटक दल के लोग मिलकर करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच सरकार बनाए जाने पर लेकर बातचीत में लगभग सहमति बन गई है. सरकार किसके नेतृत्व बनेगी, जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी.
"किस दल से मुख्यमंत्री होगा, कौन उप-मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के भीतर चर्चा ही नहीं बल्कि मोटा-मोटी सहमति भी बन चुकी है. मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, सह अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
क्या सम्राट मॉडल चलेगा?: इस सवाल पर एलजेपीआर चीफ ने कहा कि होम डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पर वह अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या भूमिका सरकार में होगी, अभी यह कहना मुश्किल है.
निशांत पर क्या बोले?: वहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए. बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन डिप्टी सीएम होगा, इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी.
पीएम मोदी की तारीफ की: प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री और पीएम के रूप में सबसे लंबे समय तक पद काम करने का रिकॉर्ड बनाने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए देश के लिए गौरव की बात है. हमारी कामना है कि आगे भी इसी तरह भारत के विकास के लिए काम करते रहें.
ममता बनर्जी पर हमला: ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा घुसपैठियों बताए जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि अभी चुनाव का समय है, इस तरह के बातें आएंगी लेकिन इसका सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी सरकार जा रही है. इसलिए इस तरह का बयान दे रही हैं. इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है.
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