ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उदयपुर, अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया ये बयान

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ( Etv Bharat Udaipur )

उदयपुर: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे. वे यहां यंग प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पासवान ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर कहा कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है. दोषी नहीं पाए जाने पर राहत मिलना स्वाभाविक ही है. उन्होंने युवाओं से पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया. उदयपुर यात्रा में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने संसद के हालिया घटनाक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संसद ऐसा मंच है, जहां देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है. ऐसे में सभी दलों को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे. वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के सवाल पर उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया. पासवान ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष है, और यदि किसी को दोषी नहीं पाया गया है तो उसे राहत मिलना स्वाभाविक है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Etv Bharat Udaipur)