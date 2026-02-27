ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उदयपुर, अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया ये बयान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है. दोषी नहीं पाए जाने पर राहत मिलना स्वाभाविक ही है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 7:11 PM IST

उदयपुर: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे. वे यहां यंग प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पासवान ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर कहा कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है. दोषी नहीं पाए जाने पर राहत मिलना स्वाभाविक ही है. उन्होंने युवाओं से पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया.

उदयपुर यात्रा में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने संसद के हालिया घटनाक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संसद ऐसा मंच है, जहां देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है. ऐसे में सभी दलों को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे. वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के सवाल पर उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया. पासवान ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष है, और यदि किसी को दोषी नहीं पाया गया है तो उसे राहत मिलना स्वाभाविक है.

उन्होंने कहा कि यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था. चूंकि वे दोषी नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें राहत दी गई है. चिराग पासवान ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो न्याय प्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारी न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता को ही दर्शाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में युवाओं और उद्योग जगत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि देश आज एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हर सेक्टर की भागीदारी जरूरी है.

पासवान ने जोर देकर कहा कि युवा प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, छोटे-बड़े उद्योगों से जुड़े उद्यमी सभी को अपने-अपने क्षेत्र में सुधार और नवाचार लाने की जरूरत है. इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. इससे पहले डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. वे यंग प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप उद्यमी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को लेकर प्रेरित करना है.

