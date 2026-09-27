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प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बोले- सपनों का यूपी बनाएंगे, देश को युवा आयोग की जरूरत

चिराग पासवान ने युवाओं से किया संवाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार को संगम नगरी पहुंचे. 'युवा बोले तो' कार्यक्रम में कहा कि समस्याओं का हल केवल संवाद से ही संभव है. उन्होंने युवाओं के अधिकारों की जोरदार वकालत की और राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त 'युवा आयोग' गठित करने की बात कही. उन्होंने युवाओं से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में जुटने का आह्वान किया.