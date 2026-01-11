ETV Bharat / state

'मनरेगा के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस', चिराग पासवान ने G RAM G को बताया सही फैसला

पटना: एलजेपीआर चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीते कई वर्षों से विपक्ष के नेता झूठ बोलकर और लोगों को डराकर राजनीति कर रहे हैं. सरकार जब भी कोई नया विषय या कानून लेकर आती है तो विपक्ष जनता के बीच डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश करता है. पहले सीएए, फिर एसआईआर और अब 'जी राम जी' पर बेवजह की राजनीति हो रही है.

विपक्ष पर चिराग का हमला: चिराग पासवान ने मुख्य मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने CAA और NRC जैसे कानूनों का विरोध किया और नागरिकता देने वाले कानून को देश विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में गलत माहौल बनाया और बांग्लादेश जैसे मुद्दों को भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि SIR की प्रक्रिया समय-समय पर हर राज्य में होती है और एक सामान्य रिव्यू सिस्टम का हिस्सा है लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे वोट चोरी से जोड़कर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (ETV Bharat)

जी राम जी योजना पर क्या बोले?: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में आम जनता से मिट्टी खुदवाने का काम कराया जाता था और बिना काम के सिर्फ हस्ताक्षर के जरिए पैसे की लूट होती थी. इस व्यवस्था से जुड़े लोगों ने बड़े-बड़े घर बना लिए और यह योजना कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चोट की और योजना में बदलाव किया तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध शुरू कर दिया.

चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने यह कहकर भ्रम फैलाया कि गांधी जी का नाम हटाया गया है, जबकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. पहले भी कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं. किसी ने बापू के नाम को खराब नहीं किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी पहले से ही स्पष्ट रही है.