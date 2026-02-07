ETV Bharat / state

गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले- बजट की आलोचना का कांग्रेस को हक नहीं, अपने गिरेबां में झांके

गोरखपुर/आगरा : मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा शनिवार को गोरखपुर पहुंचे. उन्होंने केंद्रीय बजट को लोक कल्याण का बजट बताया. कहा, इससे देश में पर्यटन के साथ-साथ, रोड कनेक्टिविटी, रेल कॉरिडोर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बड़ा बदलाव और सुधार देखने को मिलेगा.

वहीं आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने ब्रज क्षेत्र कार्यालय में बजट पर चर्चा की. उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. इसमें गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, सबकी चिंता की है. सबके लिए बहुत कुछ है. विपक्ष शोर मचाकर सदन का समय खराब कर रहा है. हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

आलोचना करने वाले बजट को नहीं समझते : गोरखपुर में मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि जो भी विरोधी दल के लोग इसकी आलोचना कर रहें हैं, वह इसको समझते ही नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बजट पर बोलने का हक ही नहीं है. पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांकना होगा. उन्होंने कहा, यह केंद्रीय बजट पीएम मोदी की अगुवाई में नए भारत की दिशा तय करने वाला दस्तावेज है.

कांग्रेस करे आत्ममंथन : राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा, कांग्रेस को अपने शासनकाल की नीतियों और परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए. वर्षों तक ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया, लेकिन वास्तविक रूप से गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ. बीते 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं.

बजट कर्तव्यों की याद दिलाता है : उन्होंने कहा, कर्तव्य भवन से पेश होने वाला यह पहला बजट है, जो नागरिकों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है. बजट युवा-शक्ति संचालित, वंचित-केंद्रित और समावेशी विकास पर आधारित है. किसान, युवा, महिला और गरीब ये चारों वर्ग बजट के केंद्र में हैं. वित्तीय अनुशासन, विकास और विश्वास के संतुलन के साथ यह बजट आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत भारत की नींव रखता है.

यूपी के लिए मील का पत्थर : उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. राज्य में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे तीन करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं. इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रावधानों को उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए मील का पत्थर बताया.