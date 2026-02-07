गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले- बजट की आलोचना का कांग्रेस को हक नहीं, अपने गिरेबां में झांके
केंद्रीय बजट 2026 के प्रचार-प्रसार के लिए बीजेपी अभियान चला रही है. शनिवार को गोरखपुर और आगरा में मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 6:28 PM IST
गोरखपुर/आगरा : मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा शनिवार को गोरखपुर पहुंचे. उन्होंने केंद्रीय बजट को लोक कल्याण का बजट बताया. कहा, इससे देश में पर्यटन के साथ-साथ, रोड कनेक्टिविटी, रेल कॉरिडोर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बड़ा बदलाव और सुधार देखने को मिलेगा.
वहीं आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने ब्रज क्षेत्र कार्यालय में बजट पर चर्चा की. उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. इसमें गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, सबकी चिंता की है. सबके लिए बहुत कुछ है. विपक्ष शोर मचाकर सदन का समय खराब कर रहा है. हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं.
आलोचना करने वाले बजट को नहीं समझते : गोरखपुर में मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि जो भी विरोधी दल के लोग इसकी आलोचना कर रहें हैं, वह इसको समझते ही नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बजट पर बोलने का हक ही नहीं है. पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांकना होगा. उन्होंने कहा, यह केंद्रीय बजट पीएम मोदी की अगुवाई में नए भारत की दिशा तय करने वाला दस्तावेज है.
कांग्रेस करे आत्ममंथन : राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा, कांग्रेस को अपने शासनकाल की नीतियों और परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए. वर्षों तक ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया, लेकिन वास्तविक रूप से गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ. बीते 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं.
बजट कर्तव्यों की याद दिलाता है : उन्होंने कहा, कर्तव्य भवन से पेश होने वाला यह पहला बजट है, जो नागरिकों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है. बजट युवा-शक्ति संचालित, वंचित-केंद्रित और समावेशी विकास पर आधारित है. किसान, युवा, महिला और गरीब ये चारों वर्ग बजट के केंद्र में हैं. वित्तीय अनुशासन, विकास और विश्वास के संतुलन के साथ यह बजट आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत भारत की नींव रखता है.
यूपी के लिए मील का पत्थर : उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. राज्य में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे तीन करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं. इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रावधानों को उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए मील का पत्थर बताया.
गोरखपुर को होगा बड़ा लाभ : मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय से गोरखपुर क्षेत्र को भी बड़ा लाभ होने वाला है. दिव्यांग विभाग उनके मंत्रालय का ही हिस्सा है. यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. जिससे दिव्यांग लोगों को जो भी जरूरत के सामान हैं वह आसानी से अब मिल रहें हैं. अब इसके लिए मेला लगाने की जरूरत नहीं है.
डॉ. वीरेंद्र कुमार बोले- किसानों की बढ़ेगी आमदनी : आगरा में टीकमगढ़ से सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत विश्व में छोटी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में शामिल है. केंद्रीय बजट में कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. यह कृषि प्रधान देश है. आज भी गांवों में 70% आबादी रहती है. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं.
सदन को लेकर ये कही बात : केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, पूरा देश देख रहा है कि संसद का सत्र कौन नहीं चलने दे रहा है. हम तो बार-बार कह रहे हैं, आप शोर मचाकर सदन का समय खराब कर रहे हैं. देश की जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं. आप शोर मचाने के बजाय सदन में चर्चा की कीजिए. हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं. मगर, ये लोग शोर करके सदन डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं.
कांग्रेस को हमेशा मुंह की खानी पड़ी : उन्होंने ने कहा कि सदन में चाहे धारा 370 पर चर्चा हुई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा हुई हो हर मामले में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है. जो लोग अभी भी शोर मचा रहे हैं, यदि सदन में चर्चा करेंगे तो इन्हें फिर मुंह की खानी पड़ेगी.
