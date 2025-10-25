भूपेन्द्र यादव बोले- पिछले एक दशक से देश में डिजिटल क्रांति, जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में आया बूम
केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म का असर बाजार में साफ देखा जा रहा है. इससे लोगों को काफी बचत हुई है.
Published : October 25, 2025 at 4:41 PM IST
अलवर: केन्द्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल क्रांति युग का सूत्रपात हुआ है. डिजिटल क्रांति के चलते पिछले दस सालों में 6 लाख 83 हजार करोड़ रुपए बिना किसी बिचौलियों के लोगों के खातों में पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि देश में एक टैक्स व्यवस्था लागू होने से लोगों की समस्याएं कम हुई हैं, वहीं जीएसटी रिफार्म-2 से बाजार में बूम आया है, जिससे इस बार दीपावली पर बाजार में जमकर बिक्री हुई है. भूपेंद्र यादव शनिवार को अलवर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के स्वदेशी व्यापार और व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरुरत है. पिछले दस सालों में देश में डिजिटल क्रांति आई है, जिसके कई सकारात्मक परिणाम मिले हैं. देश में लोग डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं. दस साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में तीन चीजें जोड़ी जिसमें जनधन, आधार और मोबाइल शामिल है. उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में स्कॉलरशिप, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा के रूप में पैसा जाता था. वह बीच की व्यवस्था के चलते नीचे तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन डिजिटल क्रांति के चलते 6 लाख 83 हजार करोड़ रुपए लोगों के हाथों में बिना किसी बिचौलिए के सीधा पहुंचा है. उन्होंने कहा कि आज साधनों की कमी नहीं है, लेकिन जो योजना तैयार होती है, उसे निचले स्तर तक ले जाने की तकनीक की कमी रही है.
जीएसटी रिफार्म से आया बदलाव: केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि जीएसटी में बदलाव कर दो स्लैब बनाए गए, जब देश में जीएसटी लागू करने की सोची, तब देश में लोगों की जेब से इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा जाता था. प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक टैक्स सिस्टम जीएसटी लागू किया. पहले अलग-अलग टैक्स चुकाने से ज्यादा समय लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने से लोगों के समय में काफी बचत हुई है. उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफार्म के बाद दीपावली पर बाजार में जमकर बिक्री हुई है. उन्होंने बताया कि वे जब अलवर के बाजार में गए तब खुद व्यापारियों ने उनसे ये बात कही.
मैन्यूफेक्चरिंग को आगे बढ़ाने जरुरत: केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि देश में दूसरी बड़ी जरुरत मैन्यूफेक्चरिंग को आगे बढ़ाने की है. इसके लिए वातावरण बनाना आवश्यक है. मैन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बड़ा विषय है. आज घर की छोटी से छोटी जरुरत इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर है. यही कारण है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक आयटम को लेकर देश बड़ा निर्माणकर्ता बना है. उन्होंने कहा कि मोबाइल के क्षेत्र में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि भारत को सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में मजबूत बनाना है. आज भारत स्वदेशी में ब्रहृमोस मिसाइल ही नहीं सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है.
