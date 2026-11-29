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पंचायत चुनाव में भाजपा के हारे एवं विजयी उम्मीदवारों से मिले केंद्रीय मंत्री यादव, बोले-जनादेश का सम्मान करते हुए बढ़ेंगे आगे

दिल्ली आवास पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मंत्री यादव ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर जिले में पंचायत चुनाव में उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आने के बाद भाजपा अब संगठन को एकजुट करेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाएगी. उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है. पार्टी जनादेश का सम्मान करती है. अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनसेवा तथा संगठन को मजबूत किया जाएगा. मंत्री यादव रविवार को दिल्ली में अपने आवास पर पंचायत चुनाव में भाजपा के विजयी एवं हारे प्रत्याशियों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.