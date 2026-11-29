पंचायत चुनाव में भाजपा के हारे एवं विजयी उम्मीदवारों से मिले केंद्रीय मंत्री यादव, बोले-जनादेश का सम्मान करते हुए बढ़ेंगे आगे
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली आवास पर अलवर क्षेत्र के भाजपा के विजयी एवं हारे प्रत्याशियों का स्नेह मिलन कार्यक्रम.
Published : November 29, 2026 at 3:07 PM IST
अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर जिले में पंचायत चुनाव में उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आने के बाद भाजपा अब संगठन को एकजुट करेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाएगी. उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है. पार्टी जनादेश का सम्मान करती है. अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनसेवा तथा संगठन को मजबूत किया जाएगा. मंत्री यादव रविवार को दिल्ली में अपने आवास पर पंचायत चुनाव में भाजपा के विजयी एवं हारे प्रत्याशियों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.
36 में से 22 इकाइयों में जीत का दावा: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पंचायत चुनाव के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे. भाजपा प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक शक्ति है और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका मजबूत आधार है. पार्टी आगे और मेहनत करेगी. यादव ने अलवर लोकसभा क्षेत्र में नगर निकाय और पंचायत समितियों को मिलाकर कुल 36 इकाइयों में से भाजपा ने 22 में जीत दर्ज की. अलवर लोकसभा की 16 इकाइयों में छह पर भाजपा विजयी रही. बहरोड़ में दो और खैरथल-तिजारा में तीन इकाइयों में पार्टी को जीत मिली. अलवर में मालाखेड़ा और लक्ष्मणगढ़ में भाजपा के प्रधान बने हैं. प्रदेश में भाजपा का करीब 38 प्रतिशत वोट आधार है. पार्टी इस जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी.
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निर्वाचितों को सीख: मंत्री यादव ने कहा कि पंचायत व निकाय चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. सड़क, पेयजल, रेलवे स्टेशन, खैरथल के विकास और भिवाड़ी में बीडीए गठन जैसे विषयों पर राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और संगठन मिलकर काम करेंगे. उन्होंने नगर निकायों में स्वच्छता और पंचायत क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही. यादव ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की न हार में, न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में... कविता की पंक्तियां सुनाई. साथ ही कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे.
हारे प्रत्याशियों के साथ स्नेह मिलन: स्नेह मिलन कार्यक्रम में अलवर के दोनों जिला अध्यक्ष, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पंचायत एवं निकाय चुनावों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मौजूद रहे. यादव ने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों का आभार जताया. वे बोले, चुनाव में सफलता और असफलता लोकतंत्र का हिस्सा है. अब सभी को मिलकर जनता के बीच काम करना है.
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