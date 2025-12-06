ETV Bharat / state

खैरथल-तिजारा जिला बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, केंद्रीय मंत्री यादव ने 200 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

किशनगढ़बास में बस स्टैंड का उद्घाटन, गोशाला में टीनशेड का लोकार्पण और नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शुभारंभ किया गया.

बसस्टैंड का लोकार्पण करते मंत्री यादव (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
बहरोड़: केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को खैरथल-तिजारा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खैरथल-तिजारा जिला एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा और क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे. दिनभर चले कार्यक्रम में मंत्री ने किशनगढ़बास में बस स्टैंड का उद्घाटन, गोशाला में टीनशेड का लोकार्पण और एक नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने भिवाड़ी क्षेत्र के विकास में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का आश्वासन भी दिया. यादव ने कहा कि खुशखेड़ा-भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से सटा बूढ़ी बावल इलाका तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों (बीड़ा, नगर परिषद, रीको, हाउसिंग बोर्ड, जिला परिषद, पंचायत आदि) के कारण विकास कार्यों में रुकावटें आ रही हैं.

केबीकेएन प्रोजेक्ट से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब: मंत्री ने बताया कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा, खैरथल, तिजारा और नीमराना को मिलाकर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 'केबीकेएन प्रोजेक्ट' तैयार किया गया है. क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सभी एजेंसियों को मिलाकर एक एकीकृत प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसे विधि विभाग को भेजा गया है. जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, जिससे भिवाड़ी क्षेत्र का तीव्र और एकीकृत विकास सुनिश्चित हो सकेगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि गांवों में नाली, सड़क और जलभराव जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शीघ्र ही सरपंचों, रीको और बीड़ा अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी.

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (ETV Bharat Behror)

क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं: भूपेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली से सटे खैरथल-तिजारा जिले में बूढ़ी बावल, हरसोली, किशनगढ़ बास, कोटकासिम और तिजारा जैसे इलाके शामिल हैं, जो विकास की अपार संभावनाएं रखते हैं. इस पूरे क्षेत्र को देश के एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 बेड का वार्ड, लेबर रूम, ड्रेसिंग रूम, ओपीडी, शौचालय और महिला-पुरुष डिस्पेंसरी जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. यहां केंद्र व राज्य सरकार की मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाएं और टीकाकरण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे.

