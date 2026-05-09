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पश्चिम बंगाल से लौटकर बोले केंद्रीय मंत्री यादव- मोदी जी के पिछले दो कार्यकालों में देश प्रगति और सुरक्षा में आगे बढ़ रहा है

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान एक बार फिर अलवर और खैरथल-भिवाड़ी क्षेत्र के विकास पर रहेगा.

Union Minister Bhupender Yadav
भिवाड़ी में केंद्रीय मंत्री यादव कार्यकर्ताओं से बात करते हुए (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 9:11 PM IST

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बहरोड़: पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पहली बार भिवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकासवादी नीतियों की यह जीत है. उन्होंने कहा कि पिछले दो कार्यकालों में देश ने प्रगति और सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का काम किया है. इसी वजह से पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है.

यादव ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान एक बार फिर अलवर और खैरथल-भिवाड़ी क्षेत्र के विकास पर रहेगा. उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अलवर बुलाया जाएगा. इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराया जाएगा, ताकि क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिल सके.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: सीएम भजनलाल कोलकाता में बोले- बंगाल को भ्रष्टाचार और डर के माहौल से मिली मुक्ति, अब सुशासन का दौर शुरू

उन्होंने कहा कि भिवाड़ी क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिससे आमजन परेशान हैं. इस समस्या के समाधान के लिए पाइपलाइन परियोजना के लिए राशि आवंटित कर दी गई है और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा कराया जाएगा. साथ ही, हरियाणा की ओर जाने वाले गंदे पानी के निकास को लेकर हरियाणा सरकार के मंत्रियों से लगातार वार्ता जारी है और जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा.

यादव ने बताया कि करीब 300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाएगा. इसके अलावा, भिवाड़ी में आईटी विभाग से जुड़े कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा, ताकि क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में मिली जीत बाबा भर्तृहरि और बाबा मोहन राम के आशीर्वाद से संभव हुई है. उन्होंने दोनों संतों को नमन करते हुए कहा कि अब वे पूरी मजबूती के साथ अलवर जिले के विकास कार्यों में जुटेंगे.

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DEVELOPMENT PROJECTS IN ALWAR
UNION MINISTER BHUPENDER YADAV

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