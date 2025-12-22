केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा: 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों के आधार क्षेत्र की भू-आकृतियां भी अरावली में शामिल रहेंगी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरावली क्षेत्र में एक प्रतिशत से भी कम भूमि पर ही खनन संभव हो सकेगा.
Published : December 22, 2025 at 7:26 PM IST
अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिया है कि अरावली पूर्ण रूप से सुरक्षित है. कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का गहन अध्ययन किए बिना ही सच्चाई के विपरीत, अरावली की परिभाषा और उसके भविष्य को लेकर मनगढ़ंत भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने अलवरवासियों के नाम लिखे एक खुले पत्र में स्पष्ट किया कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां (शिखर से भूतल तक) अरावली पर्वत मानी जाएंगी, साथ ही उनके आधार क्षेत्र में आने वाली सभी भू-आकृतियां भी अरावली पर्वत में शामिल होंगी.
केंद्रीय मंत्री यादव ने पत्र में लिखा कि उच्च्तम न्यायालय की ओर से अरावली की स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाली भू-आकृतियों या पहाड़ियों को अरावली मानने की परिभाषा राजस्थान में पहले से ही लागू है. उन्होंने बताया कि अरावली की यह परिभाषा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 2002 में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई परिभाषा के समरूप है. इस परिभाषा के आधार पर वर्तमान में भी राजस्थान में 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली अरावली की पहाड़ियों पर खनन प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि अरावली की परिभाषा को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत अरावली की परिभाषा नई है और इससे अरावली का नुकसान होगा, यह पूरी तरह तथ्यहीन है.
भ्रांति दूर करने के लिए लिखा पत्र: केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि 'वैसे तो यह पत्र अलवर संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन सोमवार को यह पत्र अरावली पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए लिख रहा हूं. उन्होंने कहा कि अलवर अरावली पर्वतमाला का एक अभिन्न अंग है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व और सिलीसेढ़ झील जैसी प्राकृतिक धरोहर विद्यमान हैं. उन्होंने बताया कि इस पत्र के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अरावली पूर्ण रूप से सुरक्षित है और उच्चतम न्यायालय का फैसला अरावली के समेकित संरक्षण, अवैध खनन पर अंकुश लगाने, पर्यावरणीय मानकों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मान्य खनन के माध्यम से स्थानीय लोगों को लाभ देने और क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिगत किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन नहीं किया है और इसका फायदा उठाकर कुछ लोग सच्चाई के विपरीत अरावली की परिभाषा और उसके भविष्य को लेकर भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं'.
आधार क्षेत्र में आने वाली भू-आकृतियां भी अरावली होंगी: केंद्रीय मंत्री यादव ने अपने पत्र में लिखा कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां (शिखर से भूतल तक) अरावली पर्वत मानी जाएंगी, साथ ही उनके आधार क्षेत्र में आने वाली सभी भू-आकृतियां भी अरावली पर्वत में शामिल होंगी. इसके साथ ही, यदि 100 मीटर से ऊंची दो पहाड़ियां आपस में 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित हैं, तो उन पहाड़ियों के बीच की समस्त भूमि (जिसमें छोटी पहाड़ियां तथा अन्य भू-आकृतियां भी शामिल होंगी) अरावली श्रेणी की परिभाषा में आएंगी और सुरक्षित रहेंगी.
फैलाया जा रहा भ्रम: उन्होंने कहा कि अरावली की नई परिभाषा से 90 प्रतिशत पर्वत श्रृंखलाएं नष्ट होने को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह निराधार है. जबकि हकीकत यह है कि इस परिभाषा से 90 प्रतिशत से भी ज्यादा अरावली का क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी भी अवैध खनन को वैध (रेगुलराइज) नहीं किया जाना है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का खनन संरक्षित क्षेत्रों, वेटलैंड्स, क्षतिपूरक पौधरोपण, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) क्षेत्रों में नहीं हो सकता और वैध खनन का निर्धारण भी भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा 'सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्रबंधन योजना' के निरूपण के बाद निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही संभव हो सकेगा.
अरावली के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से में खनन संभव: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार एक प्रतिशत से भी कम (0.19 प्रतिशत) अरावली भूमि पर ही खनन संभव हो सकेगा. उन्होंने कहा कि अलवर अरावली पर्वतमाला का अभिन्न अंग है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व और सिलीसेढ़ झील जैसी प्राकृतिक धरोहर विद्यमान हैं और इसके संरक्षण और विकास से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि वे सदैव अरावली के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित रहेंगे.