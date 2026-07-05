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भूपेंद्र यादव ने अलवर में किया विकास कार्यों का उद्घाटन, यमुना जल समझौते को बताया ऐतिहासिक

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान को ऊर्जा सौगात और यमुना जल समझौते की सराहना की.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
अलवर में किया विकास कार्यों का उद्घाटन (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 4:20 PM IST

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अलवर: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रविवार को बहरोड़ दौरे पर रहे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुंडावर और बहरोड़ क्षेत्र में उन्होंने लगभग 24 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन किया. उन्होंने शाहजहांपुर में ई-लाइब्रेरी और कोऑपरेटिव भवन के उद्घाटन की भी जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है और लंबे समय से लंबित सपना पूरा किया है.

ऐतिहासिक समझौते की सराहना: भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते के लिए बधाई दी और कहा कि इससे सूखा प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचाने का रास्ता खुल गया है. केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया तथा कई विकास एवं सेवा कार्यों का शुभारंभ किया. दौरे की शुरुआत गांव दहमी स्थित गौशाला से हुई, जहां उन्होंने गौ सेवा की और श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों के बीच फल वितरित किए.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (ETV Bharat Alwar)

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रक्तदान शिविर और स्वागत समारोह: इसके बाद वे माजरी कला स्थित राव जयदयाल सिंह पब्लिक स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया. इसके बाद उन्होंने मांढण में आयोजित मिलन एवं स्वागत सम्मान समारोह में भाग लिया. वहीं गांव जैतपुर में श्री श्याम कुंड का उद्घाटन किया. शाम को बहरोड़ में विधायक सेवा संपर्क केंद्र का भी शुभारंभ किया जाएगा.

स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर
रक्तदान शिविर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Alwar)

केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा. विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर उनका स्वागत किया गया, जबकि स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं संभालीं. वहीं, शाम को बहरोड़ जिले के मांढण में आयोजित मिलन एवं स्वागत सम्मान समारोह में भाग लिया गया. गांव जैतपुर में श्री श्याम कुंड का उद्घाटन भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया. देर शाम को बहरोड़ में विधायक सेवा संपर्क केंद्र का भी शुभारंभ किया जाएगा.

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