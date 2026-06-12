केंद्रीय मंत्री यादव बोले- कम्युनिस्ट एवं ममता के 50 साल के शासन में बदहाल हुआ बंगाल...भाजपा करेगी विकास
अलवर में प्रशासन शहरों के संग शिविर में केंद्रीय मंत्री यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने मोदी सरकार की प्रशंसा की.
Published : June 12, 2026 at 3:44 PM IST
अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 50 सालों में कम्युनिस्टों और ममता के शासन में बंगाल बदहाल हुआ. अब वहां भाजपा सरकार बनने से पश्चिम बंगाल विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. गाल में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण हुई है. मंत्री यादव शुक्रवार को अलवर में नगर निगम में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी का 12 वर्ष का प्रधानमंत्री के रूप में दीर्घतम कार्यकाल रहा है. यह सेवा, समर्पण व संकल्प का कार्यकाल है. उनके देश के प्रति समर्पण से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा की सीमा से बाहर निकाल गए. मोदी का संकल्प विकसित भारत का है. 2047 में विकसित भारत में समता मूलक, सुरक्षित एवं मजबूत भारत हो, विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक, विरासत से लेकर विकास तक विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार जन समस्याएं के निराकरण के लिए शिविर लगा रही है.
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सामरिक दृष्टि से भारत विश्व गुरु बना: वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सामरिक दृष्टि से विश्व गुरु बन गया. मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश, प्रदेश और अलवर में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इसमें सफाई व्यवस्था, पौधारोपण एवं प्रशासन की ओर से अलवर में विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान शुरू किए. इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नगर निगम में की. शिविरों में लोगों को पट्टा वितरण, शहर में सफाई व्यवस्था, रोड लाइट व सड़कों की समस्याओं का निराकरण अधिकारी तुरंत मौके पर जाकर करेंगे.