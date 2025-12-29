ETV Bharat / state

बोकारो में दो दिवसीय प्रांतीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन

बोकारो में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने दो दिवसीय प्रांतीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया.

sports competition Inauguration
खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 29, 2025 at 7:03 PM IST

बोकारो: वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से बोकारो में प्रांतीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास वर्मा ने किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल से देश को सही नेतृत्व और बेहतर भविष्य मिलेगा और ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे अवसर पाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने को साबित कर पाएंगे. उन्होंने खेल के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा पढ़ाई और उन क्षेत्रों में किये जा रहे काम के बारे में जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने खेलकूद को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया.

खेलकूद की जरूरत एवं उसके महत्व पर जोर

इस दौरान केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास वर्मा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ झंडा फहराकर किया. केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने इस मौके पर बताया कि वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से इस तरह के आयोजन खेलों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे. केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने ट्राइबल बच्चों के लिए खेलकूद की जरूरत एवं उसके महत्व पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी स्पष्ट किया, जिसमें खेल को खास तवज्जो देने के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीएम का मानना है कि खेलकूद से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है.

जानकारी देते केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री भूपति श्रीनिवास वर्मा (Etv bharat)

सांसद ढुल्लू महतो ने पीएम मोदी की तारीफ की

धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि ट्राइबल बच्चों को अवसर मिलना ही चाहिए. वनवासी कल्याण केंद्र इसी मकसद से काम कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र से पिछड़े इलाकों से बच्चों को तलाश कर उन्हें तराशा जाए और फिर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. देश को विकास की रफ्तार मिली है, विकास को गति मिली है और विकास क्या होता है? देश की 140 करोड़ की जनता देख रही है.

आदिवासी बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका

बता दें, कि वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 15 जिलों के जनजातीय बच्चे शिरकत कर रहे हैं और यह प्रतियोगिता दो दिनों तक चलेगी. इसके जरिए जहां वनवासी बच्चों को अवसर मिल रहा है. प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है. वहीं उनकी प्रतिभा को दिखाने का एक बड़ा मंच मिल रहा है, जो उन्हें भविष्य के लिए और बेहतर करने को प्रेरित कर रहा है.

संपादक की पसंद

