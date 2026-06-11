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केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने अंधेरे में गिनाईं मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां, बोले- 60 साल में जो नहीं हुआ, वह अब हुआ

रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में 76 हजार करोड़ रुपए के रेलवे विकास कार्य चल रहे हैं.

Union Minister Ashwini Vaishnaw
मोबाइल की रोशनी में पत्रकार वार्ता करते केंद्रीय मंत्री वैष्णव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 6:44 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार कर रही है. इसी क्रम में गुरुवार को जयपुर में केंद्रीय रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से संवाद किया. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई और करीब 20 मिनट तक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल अंधेरे में डूबा रहा. खास बात यह रही कि उस समय मंच पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे.

बिजली जाने के बाद 5 मिनट तक इंतजार किया गया, लेकिन आपूर्ति बहाल नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री ने मोबाइल और कैमरों की रोशनी के बीच ही उपलब्धियों को गिनाया. कार्यक्रम के दौरान तीन बार बिजली बाधित हुई. इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मोबाइल पर बातचीत करते हुए कुछ समय के लिए हॉल से बाहर भी चले गए.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आजादी के बाद देश में कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन लंबे समय बाद ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है जो केवल 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करता है. उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रामक तत्वों को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और उनके नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान को केंद्र सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है. पहले राज्य को रेलवे के लिए लगभग 682 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, जबकि अब यह बढ़कर 10,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.

पढ़ें: मोदी सरकार के 12 साल पर बोले मदन राठौड़, 'दुनिया में बढ़ी भारत की साख, विपक्ष को नहीं पच रहा विकास'

राजस्थान में चल रहे 76 हजार करोड़ रुपए के रेलवे विकास कार्य: उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में वर्तमान में 76 हजार करोड़ रुपए के रेलवे विकास कार्य चल रहे हैं. रेल मंत्री ने कहा कि देश में मेट्रो, रेलवे, हाईवे और पावर सेक्टर सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है. उन्होंने बताया कि जयपुर और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर पुनर्विकास कार्य चल रहे हैं और उनकी डिजाइन अगले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है.

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मोबाइल टार्च​ दिखाते प्रदेशाध्यक्ष राठौड (ETV Bharat Jaipur)

12 साल बनाम 60 साल की तुलना: केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है. मोदी सरकार के 12 वर्षों में जितना काम हुआ है, उतना पहले के 60 वर्षों में नहीं हो पाया. उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में 70 हजार किलोमीटर रेलवे पटरियों का उन्नयन किया गया और 60 हजार किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि 12 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए, जबकि जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए. नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दशकों तक नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं.

अशोक गहलोत पर भी निशाना: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि तोड़फोड़ का काम जादूगरों का होता है, वे जादू करते रहे. वैष्णव ने कहा कि भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर जनता के भरोसे को मजबूत करने का कार्य कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता विकास और राष्ट्र प्रथम की सोच का समर्थन करती है तथा भाजपा इसी मार्ग पर आगे बढ़ती रहेगी.

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मंच से दिखाई राजनीतिक सहजता: इससे पहले मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन भी आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा के संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने संबोधित किया. इस दौरान वैष्णव ने मोदी सरकार की ओर से रेलवे और आईटी क्षेत्र में किए कार्यों की जानकारी दी.

इस दौरान अपने संबोधन के दौरान वैष्णव ने हल्के-फुल्के अंदाज में राजनीति का भी जिक्र किया. प्रदेश के स्टेशनों के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए जब पाली स्टेशन की बात आई तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अध्यक्ष नाराज हो जाएं तो टिकट कट जाती है. इसके बाद उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को पाली स्टेशन की तस्वीर दिखाकर उनकी स्वीकृति मांगी. स्वीकृति मिलने पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने अप्रूव कर दिया, चलो राजनीति जिंदा रहेगी.

प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी गूंजा विकसित भारत का संकल्प: भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और पिछले 12 वर्षों में जनता का विश्वास अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है. उन्होंने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाना प्रधानमंत्री का सपना है और उसे साकार करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता की है. उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. सरदार पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हुआ. विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने में भी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अब घोटालों की नहीं, विकास की होती है चर्चा: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 2014 से पहले और आज के भारत की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है. उन्होंने कहा कि आज यदि किसी एक विभाग के विकास कार्यों की चर्चा शुरू की जाए तो पूरा दिन लग जाएगा. राठौड़ ने रेलवे के क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पहले आए दिन घोटालों की खबरें सुनने को मिलती थीं, जबकि आज विकास की चर्चा होती है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मुलायम सिंह यादव परिवार के सदस्य जमानत पर हैं, फिर भी विपक्ष वोट मांग रहा है.

झुंझुनू में मंत्री गहलोत ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर झुंझुनू में केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने किया. इस दौरान उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया. इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने किसान कस्टम हायरिंग योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को नवीन ट्रैक्टरों की चाबियां भी सौंपी. कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.

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