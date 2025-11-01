केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल कांग्रेस पर बरसे, सुनिए क्या कहा
सरदार पटेल की जयंती पर एकता यात्रा, मेघवाल ने पारिवारिक एकता की शपथ दिलाई.
Published : November 1, 2025 at 2:31 PM IST
बीकानेर : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शनिवार को हमला बोला है. सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा के बाद मीडिया से मेघवाल बोले कि राहुल गांधी आज बिहार में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन याद करना चाहिए कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री भले मनमोहन सिंह थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री कार्यालय सोनिया गांधी ही चलाती थीं. तब पीएमओ रिमोट से चला था और आज राहुल दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की बात पर मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस परेड में एक बार आरएसएस के स्वयंसेवकों को शामिल किया था, खड़गे को साफ करना चाहिए कि वे नेहरू के विरोध में हैं या उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं क्या. मंत्री ने कहा कि पटेल ने एकता का संदेश दिया.
एकता की शपथ: इससे पहले बीकानेर में पदयात्रा शुरू की गई. मंत्री मेघवाल ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. उन्होंने नव दंपती समेत लोगों को एकता की शपथ दिलाई. उन्होंने आह्वान किया कि 150 नव दंपती को पारिवारिक एकता की भी शपथ दिलाएं. उन्होंने कहा कि सारी रियासतों को भारत के साथ जोड़ते हुए पटेल ने जो संदेश एकता का दिया, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है. इसी को लेकर हम पूरे देश में एकता का संदेश देना चाहते हैं. यह कोई भाजपा की यात्रा नहीं है बल्कि देश की यात्रा है. भाजपा इसका नेतृत्व कर रही है.
एकता का संदेश: एकता दिवस पर भाजपा में एकता का संदेश देने की कोशिश की गई. पार्टी में अंदरूनी कलह की चर्चाओं के बीच बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल एक दूसरे का हाथ पकड़े पदयात्रा में चलते दिखे. विधायक ने कहा कि हम पूरी तरह एक हैं. भाजपा परिवार में कोई टूट नहीं है. एक जगह थड़ी पर मंत्री मेघवाल ने चाय भी बनाई.