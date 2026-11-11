देवरिया में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले- "लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिये इवनिंग कोर्ट शुरू करेगी सरकार"
सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:20 PM IST
देवरिया : केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और एआई के प्रयोग पर भी काम चल रहा है. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बुधवार दोपहर बरपार पहुंचे थे.
सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं. देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. जिला अदालतों, सीजेएम और जूनियर जज की अदालतों में करीब चार करोड़ 30 लाख के आस-पास मामले लंबित हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी है.
उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार ने विश्लेषण शुरू किया है कि कौन सा मामला कितने समय से लंबित है. जो मामला 40 साल से, 30 साल से लंबित है, उस पर जल्दी सुनवाई हो. कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें गवाह भी नहीं रहा, लेकिन मामले चल रहे हैं. चेक बाउंस के भी काफी मामले लंबित हैं.
उन्होंने कहा कि नवाचार के तहत कोर्ट के समय के बाद इवनिंग कोर्ट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट देश में लाया जा रहा है. इवनिंग में भी तीन-चार घंटे कोर्ट लगेगी. कुछ वकीलों का प्रतिरोध है कि इवनिंग में ही वे तैयारी करते हैं, लेकिन नए वकील तैयार होते हैं, वे इवनिंग कोर्ट में आ सकते हैं.
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने का प्रावधान संविधान में ही है. उस दिशा में भी काम हो रहा है. तकनीक का प्रयोग करके इस पेंडेंसी को जल्द कम किया जा सकता है, यही सरकार का प्रयास है. एआई के प्रयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एआई का प्रयोग भी इस दिशा में किया जाएगा.
इस दौरान विधि विभाग के सचिव राजीव मणि त्रिपाठी, विनायक मणि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव कांत मिश्र, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्र, त्रिपुरेश चंद्र शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित थे.
यह भी पढ़ें : महिला आरक्षण के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा: कानून मंत्री मेघवाल