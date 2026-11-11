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देवरिया में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले- "लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिये इवनिंग कोर्ट शुरू करेगी सरकार"

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बुधवार दोपहर बरपार पहुंचे ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और एआई के प्रयोग पर भी काम चल रहा है. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बुधवार दोपहर बरपार पहुंचे थे.

सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं. देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. जिला अदालतों, सीजेएम और जूनियर जज की अदालतों में करीब चार करोड़ 30 लाख के आस-पास मामले लंबित हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी है.