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पंचायत चुनाव में भाजपा की करारी हार पर अब होगा मंथन, अर्जुन मेघवाल बोले- सभी बिंदुओं पर करेंगे समीक्षा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के कई जिलों में बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. बीकानेर सहित कई जिलों में पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब भाजपा के भीतर चुनाव परिणामों को लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है. चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. वहीं, अब भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हार के कारणों की समीक्षा करने की बात स्वीकार कर रहे हैं. इस हार के पीछे सरकार की योजनाओं का आमजन तक अपेक्षित लाभ नहीं पहुंच पाना, संगठन की चुनावी तैयारियों में कमी अथवा स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका जैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.