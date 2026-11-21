पंचायत चुनाव में भाजपा की करारी हार पर अब होगा मंथन, अर्जुन मेघवाल बोले- सभी बिंदुओं पर करेंगे समीक्षा
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंचायत चुनाव के परिणामों में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवालों पर खुलकर चर्चा की.
Published : November 21, 2026 at 2:36 PM IST
बीकानेर: राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के कई जिलों में बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. बीकानेर सहित कई जिलों में पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब भाजपा के भीतर चुनाव परिणामों को लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है. चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. वहीं, अब भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हार के कारणों की समीक्षा करने की बात स्वीकार कर रहे हैं. इस हार के पीछे सरकार की योजनाओं का आमजन तक अपेक्षित लाभ नहीं पहुंच पाना, संगठन की चुनावी तैयारियों में कमी अथवा स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका जैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत क़ी. उन्होंने पंचायत चुनाव के परिणामों में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवालों पर कहा कि पार्टी निश्चित रूप से हार के कारणों की समीक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठनात्मक स्तर पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करने की बात कही है. मेघवाल ने कहा कि चुनाव में हार के कारणों को लेकर पार्टी गंभीरता से विचार करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि समीक्षा के दौरान सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा. पार्टी यह समझने का प्रयास करेगी कि आखिर किन कारणों से चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई और किन स्तरों पर कमियां रह गईं.
पढ़ें: बिजौलियां में कांग्रेस जीती, फिर भी प्रधान की कुर्सी भाजपा के खाते में जाने के आसार, जानें समीकरण
बीकानेर में हार ने बढ़ाई चिंता: उन्होंने संकेत दिया कि समीक्षा के दौरान यह देखा जाएगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम मतदाता तक कितना पहुंचा? ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की सक्रियता कैसी रही? चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी प्रभावी रही और प्रत्याशियों के पक्ष में स्थानीय नेताओं ने कितना काम किया? ऐसे सवाल समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण हो सकते हैं. बीकानेर जिले में पार्टी को अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया. स्थानीय संगठन की चुनावी रणनीति और सक्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. चुनाव से पहले पार्टी की ओर से किए गए प्रयासों, प्रत्याशियों के चयन, कार्यकर्ताओं के समन्वय और मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति का आकलन करना अब संगठन के लिए जरूरी माना जा रहा है.
देहात भाजपा अध्यक्ष ने भी की मंत्री मेघवाल से मुलाकात: भाजपा देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल से मुलाकात पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा की. पंचायत राज चुनाव में भाजपा को मिली हार ने पार्टी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर बीकानेर जैसे जिले में, जहां पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी, वहां मिले परिणामों का विश्लेषण संगठन के लिए महत्वपूर्ण होगा.
पढ़ें: सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त झटका, 23 जिला परिषदों में कांग्रेस को बहुमत, BJP पांच पर सिमटी..नागौर में RLP का परचम
पढ़ें: Panchayat Election Results : मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटे हारे, पूर्व मंत्री राठौड़ के बेटे-बहू ने लहराया जीत का परचम