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PM की अपील का असर, केंद्रीय मंत्री ने छोड़ा गाड़ियों का काफिला, की ई रिक्शा की सवारी

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बचत के साथ-साथ प्रदूषण कम करना आज समय की बड़ी आवश्यकता है.

ई रिक्शा की सवारी करते केंद्रीय मंत्री
ई रिक्शा की सवारी करते केंद्रीय मंत्री (Source : X : @arjunrammeghwal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 10:40 AM IST

4 Min Read
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बीकानेर : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल गुरुवार को बीकानेर के दौरे पर हैं. इसी क्रम में गुरुवार को वो ई रिक्शा पर सवारी करते हुए नजर आए. वैश्विक स्तर पर चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गुरुवार को केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अपने बीकानेर दौरे में गाड़ियों के लंबे काफिले की बजाय ई-रिक्शा को प्राथमिकता दी है. प्रधानमंत्री की 'पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत' की अपील को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री स्वयं इस संदेश को व्यवहार में उतारते नजर आए.

गुरुवार को बीकानेर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री रेलवे स्टेशन से अपने निवास तक ई-रिक्शा के माध्यम से पहुंचे. आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग होता है, लेकिन मेघवाल ने सादगी और जनसरोकार का संदेश देते हुए ई-रिक्शा को अपनी सवारी बनाया. उनके इस कदम की शहर भर में चर्चा रही. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बचत के साथ-साथ प्रदूषण कम करना आज समय की बड़ी आवश्यकता है. ऐसे में यदि जनप्रतिनिधि स्वयं वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल साधनों का उपयोग करेंगे तो समाज में भी सकारात्मक संदेश जाएगा.

ई रिक्शा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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आज बीकानेर शहर में करेंगे उपयोग : बीकानेर प्रवास के दौरान भी वे कई कार्यक्रमों में ई-रिक्शा से आवागमन करते नजर आएंगे. मेघवाल के इस कदम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों में उत्साह देखा गया. मेघवाल के पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सरल जीवनशैली की दिशा में प्रेरणादायक पहल बताया है. मेघवाल का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब देश में पेट्रोल और डीजल इंजन की वैश्विक संकट की चलते किल्लत की स्थिति से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका काम से कम उपयोग करने की अपील आमजन से की है.

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विभिन्न कार्यक्रमों के होंगे शामिल : मेघवाल सुबह 10 बजे वे बीकानेर के सुजानदेसर क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां सीएसआर फंड के माध्यम से निर्मित डिजिटल कक्षाओं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे. इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति रहेगी. माना जा रहा है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी. इसके बाद दोपहर एक बजे केंद्रीय मंत्री पीबीएम अस्पताल पहुंचेंगे, जहां कैंसर मरीजों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही ब्रेकीथेरेपी यूनिट का उद्घाटन करेंगे. इस यूनिट के शुरू होने से बीकानेर संभाग के कैंसर मरीजों को आधुनिक उपचार सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी और बड़े शहरों की निर्भरता कम होगी.

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दोपहर करीब डेढ़ बजे वे निर्विकल्प फाउंडेशन एवं बीकाजी समूह की ओर से संचालित करियर काउंसलिंग वैन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह वैन ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और रोजगार संबंधी परामर्श उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी. शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री देशनोक पहुंचेंगे, जहां सांसद निधि से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने की संभावना है. दिनभर के कार्यक्रमों के बाद केंद्रीय मंत्री रात्रि 10:20 बजे रेलमार्ग से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे.

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ई रिक्शा पर अर्जुन राम मेघवाल
ARJUN RAM MEGHWAL BIKANER VISIT

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