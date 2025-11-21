ETV Bharat / state

अर्जुन मेघवाल बोले...बिहार की जनता ने SIR को लेकर कांग्रेस को अच्छा जवाब दिया, राहुल पर क्या कहा ?

तीन देशों के साइकलिस्ट : इस दौरान मेघवाल ने बताया कि फ्रांस जर्मनी और दूसरे देशों से भी साइकिलिस्ट बीकानेर आएंगे और देश भर में तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक के साइकलिस्ट बीकानेर में जुटेंगे. बीकानेर में 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की अलग-अलग साइकिल प्रतियोगिताएं होंगी और इनमें करीब 25 से 30 लख रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में यह पूरा आयोजन होगा.

बीकानेर : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार को बीकानेर पहुंचे. इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने साइकिलिंग को लेकर किए जाने वाले आयोजन 'टू द थार' को लेकर कहा कि देशभर में इस तरह का यह पहला आयोजन है और बीकानेर में पर्यटन की दृष्टिकोण से यह एक माइलस्टोन साबित होगा. उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को इस आयोजन में देशभर की 750 से ज्यादा साइकिलिस्ट शामिल होंगे.

मोदी के स्वागत प्वाइंट से शुरू : 'टूर द थार' की साइकिल यात्रा को लेकर अर्जुन मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नौरंगदेसर आए थे और भारी बारिश में बीकानेर के साइकलिस्ट ने उनकी अगवानी की थी और देश और दुनिया में यह दृश्य देखने को मिला था. उसी जगह से 23 तारीख को यह आयोजन शुरू होगा और वहां से देसलसर तक का रूट रहेगा, उसी दिन शाम को अवॉर्ड सेरेमनी होगी.

SIR को लेकर भ्रांतियों का जवाब : इस दौरान SIR को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल और विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इसका बेहतर जवाब कांग्रेस को दिया है और शायद जिस तरह का जवाब जनता ने दिया है उससे बेहतर दूसरा जवाब कोई हो नहीं सकता. SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के आरोप के सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि वह झूठ बोलते हैं और फिर भाग जाते हैं.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और एक नई पहचान मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोजन से पहले शनिवार को बीकानेर में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा ताकि सस्टेनेबिलिटी के साथ यह आयोजन हर साल हो और उसमें किस तरह की और नई चीजों को हम जोड़ सकते हैं इसको लेकर साइकिलिस्ट और दूसरे लोग जो की विषय के विशेषज्ञ होंगे वह संवाद करेंगे.