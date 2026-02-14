सिरोही पहुंचे केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले-आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी लीडर बनेगा भारत
Published : February 14, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 4:19 PM IST
सिरोही: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल शनिवार को आबू रोड स्थित शांतिवन में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मूल्य आधारित समाज की परिकल्पना विषय कार्यक्रम में भाग लिया. इससे पहले विशेष विमान से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने पर विधायक समाराम गरासिया, पूर्व विधायक जगसीराम कोली, एसडीएम अंशुप्रिया, सीओ गोमाराम, एवं ब्रह्माकुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने स्वागत किया.
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान के लोगों को देखकर लगा कि सात्विक तत्व लोग आए हैं. मंत्री ने कहा कि ब्रह्माकुमारी जैसा काम, भारत के लोग ही कर सकते हैं. आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भारत लीडर बनेगा. मूल्य आधारित समाज बनाने के लिए यह कार्यक्रम किया, जिसकी आज सर्वाधिक जरूरत है. मेघवाल ने 'डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा' गाकर देश का गुणगान किया. उन्होंने कहा कि 'यह घर मेरा है परिवार मेरा और यह देश भी मेरा है', यह भाव जगाना है. भारत में वह ताकत है, जिससे विश्व में सात्विक मूल्य की स्थापना की जा सकती है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था तो दंडसंहिता लाए. न्याय देना था इसीलिए न्याय संहिता लेकर आए. नौकरी के लिए विदेश गए भारतीयों के वहां फंसने के मामले में मेघवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर भारतीय को निकाल लाने की कोशिश करते हैं. मोदी सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के भरसक प्रयास करती है. लोकसभा में विपक्ष की ओर से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्री मेघवाल बोले, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने को खड़े हुए तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष की पुस्तक लेकर आए, जो प्रकाशित नहीं हुई. स्पीकर ने कहा जो पुस्तक बाजार में नहीं आई, उसे ना पढ़ा जाए तो उसके बाद वे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए. इस पर हम चर्चा को तैयार हैं. लोकसभा स्पीकर ने शानदार काम किया है. यह उनका दूसरा कार्यकाल है. वे सबको बोलने का अवसर देते हैं, पर उसके नियम बने हैं. जो बात आमसभा में बोले, वह लोकसभा मे बोले यह संभव नहीं है. कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीके मृत्युंजय, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका जयंती दीदी समेत संस्थान के पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे.
