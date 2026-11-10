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Passing of Behror MLA : केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- जसवंत यादव जननेता थे, पहली मुलाकात में हुई थी गहरी दोस्ती

अलवर: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉ. जसवंत यादव एक जननेता थे, उनका आदर अलवर सहित पूरे प्रदेश में था. पहली मुलाकात में ही उन्होंने यह साबित कर दिया था कि उन्हें संसद की बारीकियों की काफी समझ थी. इसी के चलते केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व डॉ. जसवंत यादव के बीच गहरी दोस्ती पहली मुलाकात में ही हो गई थी.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉ. जसवंत का जाना अलवर के लिए ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है. मेघवाल मंगलवार को अलवर शहर स्थित जसवंत यादव के निवास पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने बहरोड़ से विधायक व भाजपा नेता डॉ. जसवंत यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने जसवंत यादव के निवास पर पहुंच कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव को ढांढस बंधाया और परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत रखने की बात कही. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जसवंत यादव का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. वे केवल अलवर जिले के नेता नहीं, बल्कि वह जननेता थे. पूरे राजस्थान में उनका आदर और सम्मान था.

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि जब मैं पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचा, तब मेरी डॉ. जसवंत यादव से दिल्ली में पहली बार मुलाकात हुई थी. उस समय डॉ. यादव संसद के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली और संसद की बारीकियों की गहरी जानकारी थी. उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात में ही जसवंत यादव से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी. वे बेहद अच्छे इंसान और कुशल नेता थे. विधायक, सांसद और मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने के साथ-साथ उन्होंने विभिन्न समितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई.

उन्होंने कहा कि बड़े राजनीतिक पदों पर रहने के बावजूद भी जसवंत यादव का जीवन बेहद साधारण था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जसवंत यादव का जाना केवल उनके परिवार और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अलवर जिले के लिए अपूरणीय क्षति है. वे अपने मित्र को श्रद्धांजलि देने और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए अलवर पहुंचे. इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से भी केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की.

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मंत्री खर्रा बोले- गांव, गरीब व किसान से जुड़े नेता थे जसवंत यादव : भाजपा नेता जसवंत यादव के निधन के बाद मंगलवार को संवेदनाएं प्रकट करने अलवर पहुंचे राजस्थान सरकार में मंत्री झाबरमल खर्रा ने कहा कि जसवंत यादव के साथ वह दूसरी बार विधायक रहे हैं. डॉ. यादव गांव, ग्रामीण, किसान, गरीब से जुड़े एवं सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनके जाने से शुचिता की राजनीतिक युग का एक स्तंभ कम हुआ है. मंत्री झाबरमल खर्रा ने कहा कि निश्चित रूप से जसवंत यादव ने जो काम अधूरे छोड़े हैं, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में हम उनके परिवार का सहयोग करेंगे.