अनूपगढ़ : मंत्री मेघवाल ने सुनी किसानों की समस्याएं, जानिए क्या दिया भरोसा...

अनूपगढ़ के पतरौड़ा में यूनिटी मार्च निकाला गया. 10 किमी के मार्च को केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम ने दिखाई हरी झंडी.

Minister Meghwal and local people participated in the Unity March
यूनिटी मार्च में शामिल मंत्री मेघवाल और स्थानीय लोग (ETV Bharat Anupgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
अनूपगढ़: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पतरौड़ा में भव्य यूनिटी मार्च किया गया. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मार्च को हरी झंडी दिखाई. पैदल मार्च में मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी और कहा कि इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष रखेंगे और स्थायी समाधान का प्रयास करेंगे.

6ए के प्रभावित किसानों का नेतृत्व कर रहे मनोहर चावला और जतिन चावला ने बताया कि 1972 में पोंग बांध विस्थापित किसानों को अनूपगढ़ क्षेत्र में भूमि आवंटित की थी. इस पर 20 वर्षों तक बिक्री प्रतिबंधित थी. बाद में स्थानीय किसानों ने भूमि खरीदी, जिसे सरकार ने नियम उल्लंघन मान निरस्त कर दिया. इसके बाद धारा 6ए के तहत 3 लाख प्रति मुरब्बा राशि लेकर पुनः आवंटन किया, लेकिन 1996 में अदालत के फिर आदेश के बाद प्रक्रिया पर रोक लग गई. किसानों ने स्थायी आवंटन की मांग दोहराई.

यूनिटी मार्च में बोले मंत्री मेघवाल (ETV Bharat Anupgarh)

पढ़ें:डीएपी की किल्लत: अनूपगढ़ धान मंडी में तड़के से लंबी कतारें और आपस में उलझे किसान

मंत्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार सरदार पटेल के विचारों के अनुसार, किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रतिबद्ध है. अनूपगढ़ से एएसपी ऑफिस हटाने पर मेघवाल बोले, वे मुख्यमंत्री से जल्द इस पर चर्चा करेंगे. कार्यक्रम से ठीक पहले माहौल गरमा गया, जब एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अरुण कटारिया और युवक कांग्रेस के जायद जसलेरा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.कटारिया ने मंत्री का विरोध जारी रखने की घोषणा की. डीएसपी प्रसाद कौशिक ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. इससे पहले यूनिटी मार्च पतरौड़ा से शुरू होकर 6ए के प्रभावित किसानों के खेतों से होते लगभग 10 किमी की पदयात्रा के बाद गांव 27ए में संपन्न हुआ.

TAGGED:

UNION MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL
पतरौड़ा में यूनिटी मार्च
ARJUNRAM MEGHWAL GANGANAGAR VISIT
UNITY MARCH IN ANUPGARH

