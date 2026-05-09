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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी पर पलटवार: बोले – 'वोट चोरी की घटनाएं सबसे अधिक कांग्रेस के राज में हुईं'

जयपुर: असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड बहुमत से बनी सरकार को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके बयान पर पलटवार किया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है. इस पर मेघवाल ने कहा कि वोट चोरी की घटनाएं सबसे अधिक कांग्रेस के राज में हुई हैं, इसलिए राहुल गांधी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

राज्य विधि विभाग की ओर से शनिवार को आयोजित लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की एकदिवसीय कार्यशाला में भाग लेने जयपुर आए मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन के साथी बंगाल में चुनाव जीत रहे थे – क्या वे वोट चोरी करके सरकार बना रहे थे?. गृहमंत्री अमित शाह ने भी कल कहा है कि राहुल गांधी को चिंतन-मंथन करना चाहिए, वे झूठे आरोप लगा रहे हैं.

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मेघवाल ने कहा कि संशोधित मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की पोल खुल गई थी, क्योंकि सबसे अधिक वोट चोरी की घटनाएं कांग्रेस के राज में हुई थीं. उन्होंने कहा, 'तब चर्चा के दौरान सदस्यों ने सरदार पटेल और डॉ. भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया था कि कैसे डॉ. अंबेडकर को 74 हजार से अधिक वोट खारिज करके चुनाव हरा दिया गया था. राहुल गांधी किस मुंह से बोल रहे हैं? उन्हें आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए.'