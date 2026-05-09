केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी पर पलटवार: बोले – 'वोट चोरी की घटनाएं सबसे अधिक कांग्रेस के राज में हुईं'
केंद्रीय मंत्री मेघवाल राज्य विधि विभाग की ओर से आयोजित लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की कार्यशाला में भाग लेने जयपुर आए थे.
Published : May 9, 2026 at 4:09 PM IST
जयपुर: असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड बहुमत से बनी सरकार को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके बयान पर पलटवार किया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है. इस पर मेघवाल ने कहा कि वोट चोरी की घटनाएं सबसे अधिक कांग्रेस के राज में हुई हैं, इसलिए राहुल गांधी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.
राज्य विधि विभाग की ओर से शनिवार को आयोजित लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की एकदिवसीय कार्यशाला में भाग लेने जयपुर आए मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन के साथी बंगाल में चुनाव जीत रहे थे – क्या वे वोट चोरी करके सरकार बना रहे थे?. गृहमंत्री अमित शाह ने भी कल कहा है कि राहुल गांधी को चिंतन-मंथन करना चाहिए, वे झूठे आरोप लगा रहे हैं.
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मेघवाल ने कहा कि संशोधित मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की पोल खुल गई थी, क्योंकि सबसे अधिक वोट चोरी की घटनाएं कांग्रेस के राज में हुई थीं. उन्होंने कहा, 'तब चर्चा के दौरान सदस्यों ने सरदार पटेल और डॉ. भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया था कि कैसे डॉ. अंबेडकर को 74 हजार से अधिक वोट खारिज करके चुनाव हरा दिया गया था. राहुल गांधी किस मुंह से बोल रहे हैं? उन्हें आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए.'
बंगाल में तुष्टिकरण की नीति का अंत: मेघवाल ने पश्चिम बंगाल में सरकार गठन पर कहा कि यह पूरे देश और भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने कहा, 'बंगाल में सरकार का गठन हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. वहां अब तुष्टिकरण की नीति का अंत हो गया है. विकास की रफ्तार तेज होगी, जनता को सुशासन मिलेगा और जो सपना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, वह साकार होगा.'
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कार्यशाला से निकलेगा 'अमृत': नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित इस कार्यशाला के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि यह पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रदेश भर से लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक बुलाए गए हैं. नए कानूनों में हुए तकनीकी बदलावों, बढ़ते साइबर अपराधों तथा इनमें अभियोजकों की भूमिका पर चिंतन-मनन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसी मंथन से 'अमृत' निकलेगा. इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल, राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल और राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने अभियोजकों को सस्ता एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.