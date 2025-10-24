ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- बिहार में नीतीश कुमार के विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ रहे हैं

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है.

Published : October 24, 2025 at 2:21 PM IST

जोधपुर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ रहा है. वहां एनडीए चुनाव भी जीतेगा. केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को जोधपुर प्रवास पर थे. वे यहां केंद्र सरकार की नौकरियों में युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि भाजपा सभी वर्गों की पार्टी है. इसमें सभी को समान अवसर मिलते हैं. चाहे वह युवा हों, महिला हों या कोई अन्य.

लोक गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका प्रचार अच्छा चल रहा है और वे चुनाव जीतेंगी. महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल पर मेघवाल ने कहा, 'इस मामले में जो मैं पढ़ रहा हूं, वह कुछ और है. कई कांग्रेसी मित्र इसको लेकर अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन यह उनका अंदरूनी मामला है.'

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- परिवारवाद और गुंडाराज की राजनीति नहीं चल सकती, बिहार को लेकर बड़ा दावा

जंगलराज था लालू यादव का शासन: मेघवाल ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ रहा है. लालू यादव के समय बिहार में जंगलराज था, जो सबने देखा है. नीतीश कुमार के सुशासन में वहां विकास हुआ है. सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार को दिए गए फंड का विकास में उपयोग किया है, जो आज नजर भी आ रहा है. लालू प्रसाद यादव के राज में वहां प्रति व्यक्ति आय भी खत्म हो गई थी, जो अब बढ़ चुकी है. इसलिए बिहार का चुनाव एनडीए जीतने जा रहा है और वहां एनडीए सरकार बनेगी. क्या एनडीए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगा, इस पर मेघवाल ने कहा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं.

नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मेघवाल: पूरे देश में आज केंद्र सरकार द्वारा 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं. इस कड़ी में जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान करने आए हैं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले केंद्र की नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आज मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जा रही है. सार्वजनिक नियुक्ति दी जा रही है, यह भी एक सुशासन का ही प्रतीक है.

