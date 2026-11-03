बीकानेर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली, मंत्री मेघवाल बोले-अराजकता से नहीं, चुनाव से होता है रिजीम चेंज
भाजपा कार्यकर्ता रतन बिहारी पार्क से पैदल कलेक्ट्री पहुंचे, जहां सभा हुई.
Published : November 3, 2026 at 5:47 PM IST
बीकानेर: भाजपा ने मंगलवार को बीकानेर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ रैली निकाली. रैली के जरिए कांग्रेस और विपक्षी राजनीति पर सवाल उठाए एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती तथा अराजकता के विरोध का संदेश दिया गया. रतन बिहारी पार्क से शुरू रैली में कार्यकर्ता भाजपा के झंडे और बैनर लिए थे. पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की एवं राजनीतिक विरोध दर्ज कराया. शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली कलेक्ट्री पहुंची, जहां सभा हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे जुबानी हमले किए.
अराजकता से नहीं, चुनाव से रिजीम चेंज: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सत्ता परिवर्तन अथवा व्यवस्था में बदलाव का काम अराजकता से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव के जरिए होता है. लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है. उसके मताधिकार से सरकार चुनी जाती है. राजनीतिक बदलाव की बातें करने वालों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए. अराजकता से सत्ता परिवर्तन की कोशिश लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है.
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मोदी कहीं नहीं जाएंगे: ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ से जुड़े बयान एवं बीकानेर में इस गीत को लेकर मेघवाल बोले, यह लाइन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दी थी. इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाए.
दिल्ली रैली फ्लॉप शो: मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की रैली को फ्लॉप शो बताया एवं पार्टी के राजनीतिक प्रभाव और विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसी भी दल की ताकत का आकलन जन समर्थन से होता है. राजनीतिक विरोध के नाम पर देश में अराजकता का माहौल बनाने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखना चाहिए.
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भाजपा का शक्ति प्रदर्शन: रतन बिहारी पार्क से कलेक्ट्री तक पैदल मार्च को भाजपा का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया. इसमें पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए. कलेक्ट्री के सामने सभा हुई. इस दौरान विधायक सिद्धि कुमारी, भाजपा शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़, जिला प्रभारी देवेंद्र पारीक आदि मौजूद थे.
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