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बीकानेर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली, मंत्री मेघवाल बोले-अराजकता से नहीं, चुनाव से होता है रिजीम चेंज

रैली के बाद सभा में मंचासीन मंत्री एवं भाजपा पदाधिकारी ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: भाजपा ने मंगलवार को बीकानेर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ रैली निकाली. रैली के जरिए कांग्रेस और विपक्षी राजनीति पर सवाल उठाए एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती तथा अराजकता के विरोध का संदेश दिया गया. रतन बिहारी पार्क से शुरू रैली में कार्यकर्ता भाजपा के झंडे और बैनर लिए थे. पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की एवं राजनीतिक विरोध दर्ज कराया. शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली कलेक्ट्री पहुंची, जहां सभा हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे जुबानी हमले किए.