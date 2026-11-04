रामपुर में अपना दल एस का स्थापना दिवस: अनुप्रिया पटेल का अखिलेश यादव पर कटाक्ष, कहा- "मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है"
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बयान को मुंगेरीलाल के हसीन सपने बताया और 2027 में जीत का दावा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:06 PM IST
रामपुर: अपना दल एस के 31वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई. स्वार विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं.
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा.
विधायक शफीक अहमद अंसारी ने किया स्वागत: जनसभा में पहुंचीं अनुप्रिया पटेल का स्वार-टांडा से अपना दल एस के विधायक शफीक अहमद अंसारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया. इस दौरान विधायक ने उन्हें रामपुरी वायलिन और पार्टी के चुनाव चिह्न कप का चांदी से बना प्रतीक भेंट किया. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष रेशमा परवीन ने अनुप्रिया पटेल को चांदी का ताज पहनाकर उनका स्वागत किया. जनसभा में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे.
पूरब से पश्चिम तक पार्टी के विस्तार का दावा: मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल एस का विस्तार उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक हो चुका है. इसी वजह से पार्टी ने अपना 31वां स्थापना दिवस रामपुर में मनाने का फैसला किया. उन्होंने विधायक शफीक अहमद अंसारी को एनडीए के पहले मुस्लिम पसमांदा विधायक के रूप में पार्टी की उपलब्धि बताया. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि अपना दल एस उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है. आने वाले समय में पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाना उनका लक्ष्य है. अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर कटाक्ष करते हुए अनुप्रिया पटेल ने इसे 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और इस बार भी एनडीए की हैट्रिक लगने जा रही है.
स्वार सीट पर अपना दल एस ने जताया दावा: स्वार विधानसभा सीट को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यहां अपना दल एस के मौजूदा विधायक शफीक अहमद अंसारी हैं. ऐसे में इस सीट पर पार्टी का स्वाभाविक दावा है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है.
राहुल गांधी की चुनौती और ईवीएम पर विपक्ष को घेरा: राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अगर विपक्ष को बहस करनी है तो उसे संसद के अंदर आकर अपने सवाल रखने चाहिए. उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने और हंगामा करने का आरोप लगाया. लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ और अफवाहों का नैरेटिव फैला रहा है. इसी के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है.
ईवीएम के मुद्दे पर भी अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष को घेरा: उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को यह बताना चाहिए कि इसे किसने लागू किया था. उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुनावी जीत का हवाला देते हुए कहा कि इसी ईवीएम के जरिए कांग्रेस को लोकसभा में 99 सीटें और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थीं. उन्होंने विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा.
2027 चुनाव से पहले पार्टी ने दिखाई ताकत: रामपुर में स्थापना दिवस के मौके पर हुई इस जनसभा के जरिए अपना दल एस ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की. पार्टी नेतृत्व ने संगठन के विस्तार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का संदेश दिया.
यह भी पढ़ें- आम लोगों के लिए शुरू हुई सैटेलाइट फोन की बुकिंग: बिना नेटवर्क के भी करेगा काम; जानें कीमत, रीचार्ज प्लान और कॉल दरें