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रामपुर में अपना दल एस का स्थापना दिवस: अनुप्रिया पटेल का अखिलेश यादव पर कटाक्ष, कहा- "मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है"

रामपुर में अपना दल (एस) का 31वाँ स्थापना दिवस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: अपना दल एस के 31वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई. स्वार विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं.

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा.

रामपुर के स्वार में भव्य जनसभा. (Video Credit: ETV Bharat) विधायक शफीक अहमद अंसारी ने किया स्वागत: जनसभा में पहुंचीं अनुप्रिया पटेल का स्वार-टांडा से अपना दल एस के विधायक शफीक अहमद अंसारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया. इस दौरान विधायक ने उन्हें रामपुरी वायलिन और पार्टी के चुनाव चिह्न कप का चांदी से बना प्रतीक भेंट किया. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष रेशमा परवीन ने अनुप्रिया पटेल को चांदी का ताज पहनाकर उनका स्वागत किया. जनसभा में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे. पूरब से पश्चिम तक पार्टी के विस्तार का दावा: मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल एस का विस्तार उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक हो चुका है. इसी वजह से पार्टी ने अपना 31वां स्थापना दिवस रामपुर में मनाने का फैसला किया. उन्होंने विधायक शफीक अहमद अंसारी को एनडीए के पहले मुस्लिम पसमांदा विधायक के रूप में पार्टी की उपलब्धि बताया. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं. पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक तेजी से फैल रहा है अपना दल. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने दावा किया कि अपना दल एस उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है. आने वाले समय में पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाना उनका लक्ष्य है. अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर कटाक्ष करते हुए अनुप्रिया पटेल ने इसे 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और इस बार भी एनडीए की हैट्रिक लगने जा रही है.