केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं- एनडीए में बढ़नी चाहिए हिस्सेदारी, सभी 403 सीटों पर अपना दल (एस) की तैयारी
उरई में आयोजित जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी यह समय आने पर बताया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:12 PM IST
उरई : अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को उरई में राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अपना दल (एस) एनडीए परिवार का हिस्सा है. गठबंधन का विस्तार होने के साथ ही पार्टी की राजनीतिक ताकत भी बढ़ी है. आने वाले समय में एनडीए में पार्टी की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए. विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी यह समय आने पर बता दिया जाएगा. फिलहाल अपना दल (एस) की तैयारी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है.
शहर के जिला परिषद स्थित एक ग्राउंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. कहा कि हर राजनीतिक दल अपनी ड्राफ्ट सूची तैयार करता है. अपना दल (एस) भी सभी सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारी कर रहा है. पार्टी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है. उरई की जनसभा में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की ताकत को केवल सभाओं की भीड़ तक सीमित न रखें, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें.
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल (एस) की राजनीति पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों और सम्मान पर आधारित है. पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समेत समाज के सभी वंचित वर्गों को आबादी के अनुपात में सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी देने की पक्षधर है. जातिगत जनगणना, आरक्षण की विसंगतियों को दूर करना और पिछड़ा वर्ग कल्याण पार्टी के प्रमुख मुद्दे हैं.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा का प्रचार करने तथा प्रत्येक बूथ पर संगठन को सक्रिय बनाने का आह्वान किया. कहा कि पार्टी के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा. इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी, प्रदेश महासचिव अपना दल (एस) ओंकार ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया.
अपना दल (एस) के प्रदेश महासचिव युवा मंच ओंकार सिंह विक्की ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की खुलकर सराहना मिली. ओंकार ने हरी मटर की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और हल भेंट किया. इस पर अनुप्रिया ने उन्हें ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि जनसभा में उमड़ी भीड़ बता रही है कि हवा का रुख अपना दल (एस) की ओर है.
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