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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं- एनडीए में बढ़नी चाहिए हिस्सेदारी, सभी 403 सीटों पर अपना दल (एस) की तैयारी

अनुप्रिया पटेल ने उरई में की जनसभा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उरई : अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को उरई में राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अपना दल (एस) एनडीए परिवार का हिस्सा है. गठबंधन का विस्तार होने के साथ ही पार्टी की राजनीतिक ताकत भी बढ़ी है. आने वाले समय में एनडीए में पार्टी की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए. विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी यह समय आने पर बता दिया जाएगा. फिलहाल अपना दल (एस) की तैयारी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है.

शहर के जिला परिषद स्थित एक ग्राउंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. कहा कि हर राजनीतिक दल अपनी ड्राफ्ट सूची तैयार करता है. अपना दल (एस) भी सभी सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारी कर रहा है. पार्टी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है. उरई की जनसभा में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की ताकत को केवल सभाओं की भीड़ तक सीमित न रखें, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें.