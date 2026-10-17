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अनुप्रिया पटेल का प्रतापगढ़ दौरा, 2027 के चुनाव को लेकर बोलीं- "पूरी तरह तैयार है अपना दल (एस)"

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को प्रतापगढ़ के GIC मैदान में जनसभा को संबोधित किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शनिवार को प्रतापगढ़ पहुंचीं. यहां राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में उनका जोरदार स्वागत किया गया. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह दोपहर करीब 1:40 बजे मैदान पहुंचीं, जहां हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और आम नागरिक मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों के साथ उनका स्वागत किया, जिससे पूरे मैदान में उत्साह का माहौल नजर आया.

प्रतापगढ़ से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर: जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत को याद किया.