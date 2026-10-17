अनुप्रिया पटेल का प्रतापगढ़ दौरा, 2027 के चुनाव को लेकर बोलीं- "पूरी तरह तैयार है अपना दल (एस)"
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल (एस) की तैयारियों का जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:44 PM IST
प्रतापगढ़: केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शनिवार को प्रतापगढ़ पहुंचीं. यहां राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में उनका जोरदार स्वागत किया गया. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह दोपहर करीब 1:40 बजे मैदान पहुंचीं, जहां हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और आम नागरिक मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों के साथ उनका स्वागत किया, जिससे पूरे मैदान में उत्साह का माहौल नजर आया.
प्रतापगढ़ से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर: जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत को याद किया.
उन्होंने कहा कि इसी धरती से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, जब वह भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्यमंत्री बनी थीं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ में बना मेडिकल कॉलेज उनके पिता डॉ. सोनेलाल पटेल के नाम पर रखा गया है. इस दौरान उन्होंने प्रतापगढ़ से अपने जुड़ाव और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.
2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है अपना दल (S): आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने पार्टी की तैयारियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव सामने है और उनकी पार्टी इसके लिए तेजी से काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि अपना दल (एस) ने चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और पार्टी इसके लिए तैयार है. उनके इस बयान के साथ जनसभा में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और राजनीतिक गतिविधियों का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया.
विपक्ष को बताया दिशाहीन और नेतृत्वहीन: जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने विपक्ष को दिशाहीन और नेतृत्वहीन बताते हुए कहा कि विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने दावा किया कि आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और देश की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है.
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की: जनसभा में संबोधन के बाद अनुप्रिया पटेल पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पहुंचीं. यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. प्रतापगढ़ दौरे के दौरान उनका मुख्य जोर पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठन के साथ संवाद पर रहा. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस दौरे को पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
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