बजट को लेकर राजनेताओं ने जताई उम्मीद, मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- लोगों के चेहरे पर आएगी खुशी

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2026 का बजट गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के चेहरे पर खुशी लाने वाला होगा.

BUDGET DISCUSSION IN RANCHI
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
रांची: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में आम बजट 2026-27 पेश करेंगी. लगातार 9वीं बार बजट पेश कर नया कीर्तिमान बना रही निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या है, उसपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. यह बजट 2026-27 के आर्थिक विकास, महंगाई नियंत्रण और कर संरचना में सुधार पर केंद्रित होगा. जिस पर आम आदमी के साथ-साथ राजनेताओं की भी नजर टिकी हुई है.

अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला होगा बजट: अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बजट को लेकर उम्मीद जतायी है कि गांव के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव, गरीब, किसान पर हमेशा से विशेष ध्यान रहा है और उसी पर आधारित योजना बनाने का काम होता है. इस बार के बजट में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी.

जानकारी देते केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद (ईटीवी भारत)

बजट में शहर से गांव तक विकास योजना की उम्मीद: दीपक प्रकाश

वहीं बजट को लेकर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि यह बजट सभी वर्गों के लिए होगा. उन्होंने कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा. साथ ही शहर से लेकर गांव तक का विकास की योजना की झलक इसमें दिखने की उम्मीद है.

आम बजट के प्रावधानों को जनता के बीच जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा ने कार्य योजना बनाई है. इसके तहत भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी. 1 फरवरी को लोकसभा में पेश हो रहे बजट का सीधा प्रसारण प्रदेश भाजपा कार्यालय में किया जाएगा. जिसमें पार्टी के नेता व्यवसायी, चार्टर अकाउंटेंट से लेकर बुद्धिजीवी मौजूद रहेंगे.

