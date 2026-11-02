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राहुल को नहीं है तमीज, लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र से सत्ता पर काबिज होने का कर रहें प्रयास: अन्नपूर्णा देवी

गिरिडीहः केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़तंत्र के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं. केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की भाषा और व्यवहार को लेकर भी हमला बोला और कहा कि राहुल को तमीज नही है. ये बातें अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में कही.

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम के तहत पदयात्रा हो रही है. मंगलवार को गिरिडीह, हाजरीबाग में भी पद यात्रा है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आमलोगों को जागरूक किया जा रहा है. SIR और उसकी प्रक्रिया को लेकर एक गलत नेरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है. राहुल चाहते हैं कि वह भीड़तंत्र के माध्यम से सत्ता परिवर्तन कर दें. इस गलत परम्परा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और आमजन को परेशान किया जा रहा है. एसआईआर के संदर्भ में राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहें हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही हैं. निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने एसआईआर के संदर्भ में जानकारी दी है कि किन लोगों का नाम डिलीट हो सकता है उसके कारण भी बताए गए हैं. साथ ही साथ नाम कैसे जुड़ना है उसकी भी जानकारी चुनाव आयोग दे चुका है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (Etv Bharat)

हारते ही ठीकरा ईवीएम पर तो कभी और कोई बहाना

अन्नपूर्णा ने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां के चुनाव पर सवाल नहीं उठाती है लेकिन जैसे ही हार मिलती है तो अर्नगल बयाना देने का काम शुरू कर दिया जाता है. कभी इवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं. हद तो तब हो गई जब राहुल सुप्रीम कोर्ट परिसर में जा घुसे. वह चुनाव आयोग से कहते हैं कि आपने इतना वोट काटे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग एफिडेविट के साथ सूची मांगते हैं तो राहुल के पास कोई जवाब नहीं रहता है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान को हाथ लेकर लहराने से संविधान की रक्षा नहीं होती है. उन्होंने राहुल गाधी के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाया. कहा कि देश की जनता जानती है कि राहुल नाकाबिल हैं और वे सिर्फ मॉक पार्लियामेंट में ही पीएम बन सकते हैं. देश की जनता राहुल को कुर्सी पर बैठाने वाली नहीं है. जिस व्यक्ति को इतना तमीज नहीं है कि कौन सी बात हम देश में कहें कौन सी बात बाहर कहें. देश को बदनाम करने का काम उनको करना है.