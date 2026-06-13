विकास कार्यों में पिछड़ रहा झारखंड, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में हेमंत सरकार विफल- अन्नपूर्णा देवी
धनबाद में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा.
Published : June 13, 2026 at 6:19 PM IST
धनबादः कोयलांचल दौरे पर पहुंचीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर विकास योजनाओं को लेकर जमकर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके कारण आम लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को योजनाओं के लिए पर्याप्त सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराती है. लेकिन झारखंड सरकार उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करने में असफल साबित हुई है.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन और प्रशासनिक लापरवाही के कारण झारखंड विकास की गति में पीछे छूटता जा रहा है. उनका कहना था कि यदि केंद्र की योजनाओं को पारदर्शिता और ईमानदारी से लागू किया जाए तो राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य हर घर तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है लेकिन राज्य सरकार की कार्यशैली इस लक्ष्य में बाधा बन रही है.
नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही छात्रों के भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो.
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