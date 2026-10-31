केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, बौखलाहट में अब कांग्रेस नेता गाली-गलौज पर उतर गए हैं
(Mallikarjun Kharge statement) केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इनलोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है.
Published : October 31, 2026 at 7:13 PM IST
कोडरमा: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है.
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस अब कहीं भी जीत नहीं पा रही है, ऐसे में उसके नेता बौखला गए हैं और सार्वजनिक मंच से गाली देना अब उनकी नियति बन चुकी है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की होने वाली रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है और कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब तो लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है.
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राहुल गांधी को ना तो लोकतंत्र पर भरोसा है और ना ही संवैधानिक संस्थानों पर. ऐसे में राहुल गांधी बरगला कर लोगों की भीड़ जमा कर अराजकता की स्थिति पैदा करते हुए सत्ता परिवर्तन की सोच रखते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है. देश की जनता उन्हें नकार चुकी है. उन्होंने कहा कि इस रैली के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है.
बता दें कि विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम के तहत कोडरमा के झुमरी तिलैया में नो योर वोट विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुईं और विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने की दिशा में छात्र-छात्राओं के सवालों का जवाब दिया.
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकार और कर्तव्य, जिम्मेदार नागरिक बनने और एसआईआर से जुड़े चुनावी प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछे, जिनका केंद्रीय मंत्री ने बखूबी जवाब देते हुए छात्र-छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया.
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