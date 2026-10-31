ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, बौखलाहट में अब कांग्रेस नेता गाली-गलौज पर उतर गए हैं

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ( Etv Bharat )

कोडरमा: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है.

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस अब कहीं भी जीत नहीं पा रही है, ऐसे में उसके नेता बौखला गए हैं और सार्वजनिक मंच से गाली देना अब उनकी नियति बन चुकी है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की होने वाली रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है और कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब तो लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है.