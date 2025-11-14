ETV Bharat / state

बिहार जीत पर बोलीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा, कहा-जातीय बंधन तोड़ मतदाताओं ने मोदी-नीतीश का किया समर्थन

इससे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला. इस जुलूस में केंद्रीय मंत्री के साथ कई नेता शामिल हुए. इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई. इसके साथ ही मिठाई बांटी गई. वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाया गया. इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने हनुमान मंदिर में पूजा भी की.

गिरिडीह: बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. इससे एनडीए के कार्यकर्त्ता जोश में हैं. गिरिडीह में कार्यकर्त्ताओं में उत्साह देखने को मिला है. यहां कार्यकर्त्ताओं द्वारा जश्न भी मनाया गया. वहीं पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिहार की जीत के लिए वहां की जनता बधाई की पात्र है. बिहार की जनता ने न सिर्फ जाती-धर्म के बंधन को तोड़ा, बल्कि विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दिया. वोटरों ने पीएम के साथ-साथ मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया है. बिहार की महिलाओं ने विकास की रफ्तार को और अधिक गति देने का काम किया.

दूसरी तरफ सांसद खेल महोत्सव के तहत शुक्रवार को हाई स्कूल मैदान गिरिडीह में एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन किया गया. एथलेटिक्स गेम्स में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई. इसमें 200 से अधिक लड़कियों ने भी विभिन्न खेलों में भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया. शाम में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी हाई स्कूल मैदान पहुंची. उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका हौंसला बढ़ाया.

भाजपा नेता मुकेश जालान ने बताया कि प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित थी. प्रतिभागियों ने वॉलीबॉल, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, शतरंज, कबड्डी, भाला फेंक सहित अन्य प्रतियोगिता में दम दिखाया. उन्होंने बताया कि सभी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया.

खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह आयोजन युवाओं में छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करेगा. यह आयोजन खेल भावना व स्वस्थ्य समाज के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा. सांसद खेल महोत्सव में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, संदीप डंगायच, दिनेश यादव, चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, विनय सिंह, मुकेश जालान, कामेश्वर पासवान, संजीव कुमार, सुनील पासवान, सुरेश प्रसाद मंडल, यदुनंदन पाठक, सुभाषचंद्र सिन्हा, मनोज संगई, विवेश जालान, मिथुन चंद्रवंशी, संजीत सिंह, अजय रंजन सिंह सहित कई भाजपाई मौजूद थे.

