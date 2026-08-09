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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन को बताया जायज, पूछा - राहुल गांधी ने क्यों साध रखी है चुप्पी

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा.

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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 5:40 PM IST

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कोडरमा: JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है. केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है.

कोडरमा में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि रांची में छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया सामने आ गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध कर रहे छात्रों के बारे में एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है. राहुल गांधी से सीधे सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या झारखंड में विरोध कर रहे छात्र देश के बच्चे नहीं हैं, क्या उनकी मांगें जायज नहीं हैं, और क्या परीक्षाओं को लेकर उनका आंदोलन सही नहीं है?

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा (Etv Bharat)

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राहुल गांधी पंजाब, कर्नाटक और केरल से जुड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार और सत्ताधारी गठबंधन की पार्टियों के नेताओं में रांची में विरोध कर रहे छात्रों के प्रति जरा भी सहानुभूति है, तो उन्हें छात्रों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का आदेश देना चाहिए.

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