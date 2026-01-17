केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बगोदर में आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन, दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण
बगोदर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुदृढ़ीकरण किए गए आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया.
Published : January 17, 2026 at 8:11 PM IST
गिरिडीह, बगोदरः गेल इंडिया कंपनी के द्वारा सुदृढ़ीकरण किए गए बगोदर के आंगनबाड़ी केंद्र का शनिवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उद्घाटन किया. इस मौके पर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, गेल इंडिया कंपनी के मुख्य प्रबंधक अनिल कुमार झा, बीडीओ निशा कुमारी, सीओ प्रवीण कुमार, प्रमुख आशा राज आदि उपस्थित थे.
इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गेल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से बगोदर प्रखंड क्षेत्र के कुल 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है. फिलहाल पांच आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा.
आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाया जाएगा
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आगे कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल और बेहतर बनाना है. इसके लिए विभिन्न कंपनियों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी कंपनियों के द्वारा कई स्कूलों में चहारदीवारी निर्माण, भवन निर्माण, ओपन जीम, आरओ आदि की व्यवस्था करायी गई है, जो काफी सराहनीय है.
दिव्यांगों के बीच उपकरणों का वितरण
वहीं इस दौरान कोडरमा सांसद ने सेंट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड के सीएसआर फंड से दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरणों का भी वितरण किया. कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई.
वहीं मौके पर विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं. उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार गंभीर है. प्रयास है कि क्षेत्र की समस्या का समाधान हो और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वालों का विकास हो. इसके लिए सरकार के द्वारा नल-जल योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है. योजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वंचित लोगों को व्यवस्था मुहैया करायी जा रही है. कार्यक्रम का संचालन सांसद प्रतिनिधि महेश मिश्रा ने किया.
मौके पर भाजपा के संजय चौरसिया, जिबलाल महतो, प्रयाग मंडल, राजू सिंह, रवि सिंह, धनंजय सिंह, सोनू सिंह, गोल्डन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका-सहायिका उपस्थित थीं.
