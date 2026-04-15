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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने गृह चाराडीह पंचायत भवन का किया उद्घाटन, अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने NH 20 पर स्थित चाराडीह पंचायत भवन का उद्घाटन किया, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है.

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उद्घाटन करतीं अन्नपूर्णा देवी, साथ में नीरा यादव और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 4:34 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 4:53 PM IST

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कोडरमा: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने गृह पंचायत चाराडीह के पंचायत भवन का उद्घाटन किया. इस मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त ऋतुराज, डीडीसी रवि जैन समेत पंचायत की मुखिया, प्रखंड प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री और कोडरमा विधायक (Etv Bharat)

यहां बच्चे अध्ययन कर सकते हैं

चाराडीह पंचायत भवन को मॉडल पंचायत भवन के रूप में बनाया गया है, जहां अत्याधुनिक सभागार के साथ पंचायत सचिव, मुखिया के लिए अलग-अलग कार्यालय के अलावे ज्ञान कुंज के नाम से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां पंचायत के बच्चे आकर अध्ययन कर सकते हैं.

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लाइब्रेरी का निरीक्षण करती केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv Bharat)

लोगों को सुविधा मुहैया कराने का निर्देश

चाराडीह पंचायत भवन एनएच 20 से सटा हुआ है, जहां लोगों को आवाजाही में भी काफी सुविधा मिलेगी. पंचायत भवन के उद्घाटन के मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अतिथियों ने पंचायत सभागार में कुछ समय बिताया और यहां आने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया.

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प्रज्ञा केंद्र (Etv Bharat)

महिलाओं को सुखद अनुभव होगा- अन्नपूर्णा देवी

इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि चाराडीह पंचायत उनका गृह पंचायत है और यहां के लिए अत्याधुनिक पंचायत भवन का उद्घाटन करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है.

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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv Bharat)

इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनके अलावा इस सभागार में बैठे पंचायत के जनप्रतिनिधि और विधायक डॉ. नीरा यादव भी यहां से हैं. बिना महिला आरक्षण के ही यहां ज्यादातर प्रतिनिधि महिलाएं हैं और जब महिला आरक्षण पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो यहां बैठी तमाम महिलाओं को भी सुखद अनुभूति मिलेगी.

वहीं डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि अपने शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने राज्य के दूसरे जिलों में पंचायत भवनों में ठहरकर लोगों को यह बताया था कि गांव और पंचायत के विकास के लिए पंचायत भवन कितना जरूरी है.

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Last Updated : April 15, 2026 at 4:53 PM IST

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कोडरमा में पंचायत भवन का उद्घाटन
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