केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने गृह चाराडीह पंचायत भवन का किया उद्घाटन, अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने NH 20 पर स्थित चाराडीह पंचायत भवन का उद्घाटन किया, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है.
Published : April 15, 2026 at 4:34 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 4:53 PM IST
कोडरमा: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने गृह पंचायत चाराडीह के पंचायत भवन का उद्घाटन किया. इस मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त ऋतुराज, डीडीसी रवि जैन समेत पंचायत की मुखिया, प्रखंड प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे.
यहां बच्चे अध्ययन कर सकते हैं
चाराडीह पंचायत भवन को मॉडल पंचायत भवन के रूप में बनाया गया है, जहां अत्याधुनिक सभागार के साथ पंचायत सचिव, मुखिया के लिए अलग-अलग कार्यालय के अलावे ज्ञान कुंज के नाम से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां पंचायत के बच्चे आकर अध्ययन कर सकते हैं.
लोगों को सुविधा मुहैया कराने का निर्देश
चाराडीह पंचायत भवन एनएच 20 से सटा हुआ है, जहां लोगों को आवाजाही में भी काफी सुविधा मिलेगी. पंचायत भवन के उद्घाटन के मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अतिथियों ने पंचायत सभागार में कुछ समय बिताया और यहां आने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया.
महिलाओं को सुखद अनुभव होगा- अन्नपूर्णा देवी
इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि चाराडीह पंचायत उनका गृह पंचायत है और यहां के लिए अत्याधुनिक पंचायत भवन का उद्घाटन करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है.
इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनके अलावा इस सभागार में बैठे पंचायत के जनप्रतिनिधि और विधायक डॉ. नीरा यादव भी यहां से हैं. बिना महिला आरक्षण के ही यहां ज्यादातर प्रतिनिधि महिलाएं हैं और जब महिला आरक्षण पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो यहां बैठी तमाम महिलाओं को भी सुखद अनुभूति मिलेगी.
वहीं डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि अपने शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने राज्य के दूसरे जिलों में पंचायत भवनों में ठहरकर लोगों को यह बताया था कि गांव और पंचायत के विकास के लिए पंचायत भवन कितना जरूरी है.
ये भी पढ़ेंः
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, आक्रोशित लोगों ने की दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग
महिला आरक्षण बिल से पहले गिरिडीह एसपी की अच्छी पहल, सामान्य थाना में पहली दफा महिला पदाधिकारी बनीं थानेदार
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द बनेगा कानून, क्या कहती हैं गिरिडीह की महिलाएं