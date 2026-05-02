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कोडरमा के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में होगा इजाफा, मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डीआरएम के साथ की बैठक

रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करती मंत्री अन्नपूर्णा देवी ( ईटीवी भारत )

कोडरमा: अमृत भारत योजना के तहत कोडरमा स्टेशन पर बने नए भवन के अलावे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर सुविधाएं बहाल किए किए जा रहे हैं. जिसको लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेल अधिकारियों के साथ कोडरमा स्टेशन के नए गेस्ट हाउस में बैठक की. बैठक के दौरान बरकट्ठा विधायक अमित यादव, धनबाद रेल मंडल के डीआरएम और रेलवे स्टेशन निर्माण से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.

यात्री सुविधाओं को लेकर मंत्री ने की समीक्ष

बैठक में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मौजूद यात्री सुविधाओं की मंत्री ने समीक्षा की. इसके अलावे आने वाले दिनों में उन स्टेशनों पर बहाल किए जाने वाले सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया. गेस्ट हाउस पहुंचने पर डीआरएम ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बुके देकर स्वागत भी किया.

बैठक को लेकर जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (ईटीवी भारत)

कोडरमा स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधायुक्त होगा भवन निर्माण

गौरतलब है कि कोडरमा स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधायुक्त नए स्टेशन भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है. इसके अलावा कोडरमा होकर फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी निर्माण किया जाना है. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है.