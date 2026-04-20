केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंचीं देवघर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसोधन बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला
देवघर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवा ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की.
Published : April 20, 2026 at 3:22 PM IST
देवघर: संसद में महिला शक्ति वंदन अधिनियम बिल के पास नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार हमला करते दिख रही है. प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के सभी नेता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों को आधी आबादी का विरोधी बता रहे हैं. इसी को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी देवघर पहुंचीं और विपक्ष द्वारा महिला शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम बिल के विरोध को लेकर नाराजगी जताई.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस और उनके साथ सहयोगी दल महिलाओं के विकास को लेकर सवाल उठाते हैं. वहीं दूसरी तरफ जब महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं. यह विरोध कांग्रेस की दोहरी नीति व चरित्र को दर्शाता है.
राज्य में कानून व्यवस्था राम भरोसे: मंत्री अन्नपूर्णा देवी
मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की बात करती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया. महिला शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के दौरान ही कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण याद आ रही है. उन्होंने रिम्स में हुए डेंटल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई शर्मनाक घटना के सवाल पर कहा कि राज्य की सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है. राज्य में लॉ एंड ऑर्डर राम भरोसे है. लेकिन सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ रही है.
झारखंड में महिलाओं के हक के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं: अन्नपूर्णा देवी
वहीं राज्य में महिला आयोग का गठन नहीं होने पर उन्होंने चिंता जाहिर की. उन्होंने हेमंत सोरेन और झारखंड की सरकार को दोषी बताते हुए कहा कि यहां पर महिलाओं के हक के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है. संथाल क्षेत्र में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन किसी भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, इसका खामियाजा बंगाल चुनाव में टीएमसी को भुगतना होगा. उन्होंने कहा कि बंगाल की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम करेगी.
ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने गृह चाराडीह पंचायत भवन का किया उद्घाटन, अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, आक्रोशित लोगों ने की दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग
बजट को लेकर राजनेताओं ने जताई उम्मीद, मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- लोगों के चेहरे पर आएगी खुशी