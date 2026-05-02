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अन्नपूर्णा देवी ने बंगाल में भाजपा की जीत का किया दावा, कहा- बंगाल में कायम था अराजकता का शासन

कोडरमा: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एक सरकारी कार्यक्रम को लेकर कोडरमा पहुंची है. जहां उन्होंने धनबाद रेल मंडल समेत अन्य रेल अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन निर्माण और स्टेशनों में सुविधाओं के लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान मीडिया द्वारा बंगाल चुनाव को लेकर किए सवाल पर उन्होंने बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि 4 तारीख के नतीजा सामने आने के बाद वे कोडरमा के लोगों के साथ जश्न भी मनाएंगी और उन्हें मिठाइयां भी बाटेंगी.

जनता ने परेशान होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है: अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा की बंगाल में अराजकता का शासन कायम था और वहां बुआ भतीजे का राज चल रहा था. आम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं था. ऐसे में त्रस्त होकर बंगाल की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, जो 4 तारीख को नतीजे के रूप में सामने आएगा. उन्होंने कहा कि बंगाल में कट मणि की सरकार चल रही थी. जिससे परेशान होकर लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है.