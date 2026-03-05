ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खेली फूलों की होली, लोगों को रंग-गुलाल लगाकर दिया शुभकामनाएँ.

कोडरमा: पूरे देश में धूमधाम से होली मनाया गया. कोडरमा में भी रंगोत्सव की धूम देखी गई. कोडरमा जिले के चाराडीह स्थित राधा कृष्ण मंदिर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांव की महिलाओं और समर्थकों के साथ होली मनाई. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फूलों की होली खेल लोगों को होली की सुभकामनाएं दी.

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अणपूर्णा देवी ने मौजूद लोगों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया. इस दौरान फूलों की होली के साथ मंत्री ने लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामना दी. उन्होंने होली से पहले कोडरमा के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना भी की. जहां पर उन्होंने देशवासियों के साथ-साथ जिले वासियों की उन्नति की कामना की. झाल बजाते हुए केंद्रीय मंत्री गांव की महिलाओं के साथ भजन गाकर और उनके साथ झुम गाकर होली मनाई.

होली को लेकर जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (ईटीवी भारत)

आपसी मतभेद भुलाकर करे नई शुरूआत: अन्नपूर्णा देवी