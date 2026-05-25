ETV Bharat / state

देवघर एम्स का आठवां स्थापना दिवस: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- पूर्वोत्तर भारत के लिए वरदान बनेगा संस्थान

देवघर एम्स का निरीक्षण करतीं केंद्रीय मंत्री ( ईटीवी भारत )