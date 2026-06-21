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International Yoga Day: कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी तो बोकारो में जिला प्रशासन ने किया योगाभ्यास

योग कार्यक्रम का उद्घाटन करती केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ( ईटीवी भारत )

डीसी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसे आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है. यह भारत की उस ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, जो मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक बनाने का मार्ग दिखाती है. वहीं पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक प्रभावी चिकित्सीय पद्धति भी है. नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है.

इसके साथ ही जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर भी योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने उत्साहपूर्वक योग कर इस विशेष दिवस का लाभ उठाया. कार्यक्रम में उपस्थित जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देशवासियों के लिए गर्व का विषय है.

बोकारो/कोडरमा/जामताड़ा/गढ़वा: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बोकारो स्टील सिटी के टाउन हॉल में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया.

कोडरमा के डोमचांच स्थित सीएम हाई स्कूल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है और आज 177 देश एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए योगाभ्यास और प्राणायाम किया. वहीं, विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि निरोग रहने के लिए योग जरूरी है.

योगा करती केंद्रीय मंत्री व विधायक (ईटीवी भारत)

जामताड़ा में पतंजलि ने किया योग कार्यक्रम का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जामताड़ा में शहर से लेकर कस्बा तक योग दिवस मनाया गया. जगह-जगह योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. बच्चे बुजुर्ग नौजवान सभी योग दिवस पर कार्यक्रम में भाग लेकर योग अभ्यास किया. वहीं जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पतंजलि योग पीठ एवं फिट इंडिया के सहयोग से विशेष समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष फिट इंडिया पतंजलि योग के सदस्यों ने भाग लेकर योग अभ्यास किए.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम (ईटीवी भारत)

गढ़वा में प्रशासनिक महकमे में किया गया योगाभ्यास

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गढ़वा आयुष समिति और स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा, सीआरपीएफ कमांडेंट अजय कुमार वर्मा समेत अन्य पदाधिकारी, पुलिस, स्कूली बच्चों और समाजसेवियों ने बड़ी संख्या भाग लेकर योगाभ्यास किया.

योगाभ्यास करते पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मचारी और बच्चे (ईटीवी भारत)

इस मौके पर उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन और गौरवशाली धरोहर है, जिसका अनुसरण आज संपूर्ण विश्व कर रहा है. डीसी ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है.

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