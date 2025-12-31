ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का राहुल गांधी पर आरोप, कहा- विदेश जाते ही देश को करते हैं बदनाम

गिरिडीह: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र की किसी भी योजना या नीति का विरोध देश के अंदर होना चाहिए या फिर विदेश में? केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश की आलोचना करने लगते हैं, जो निश्चित तौर पर देश को कमजोर करने की कोशिश है.

राहुल गांधी को हो चुकी है हर योजना की निंदा करने की आदत: बीजेपी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जब भी बेहतर योजना लाती है तो राहुल गांधी उसकी आलोचना करने में जुट जाते हैं. दरअसल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सत्ता में थे और उनकी सरकार केंद्र में थी तब भी राहुल गांधी इसी आदत से मजबूर थे. देश की बात देश के अंदर होनी चाहिए.

जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Etv bharat)

इसके बाद बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो देश के अंदर जितनी बात बोलते थे उतना वे देश के बाहर नहीं बोलते थे. केंद्रीय ने आगे बताया कि हम भारतीय हैं और हमें तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश के अंदर क्या बोलना है और विदेश में क्या बोलना है?

