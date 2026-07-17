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युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी परिजनों से मिले, हर संभव मदद का भरोसा दिया.

युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:50 AM IST

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महराजगंज: जिले के सिसवा नगर निवासी युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की लखनऊ में हुई असमय मौत के बाद गुरुवार को उनके आवास पर संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी भी परिजनों से मिले. इस दौरान उन्हें हरसंभव सहयोग और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया.

सिसवा नगर के इंदिरा नगर वार्ड नंबर-17 (असमन छपरा) निवासी युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के निधन पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उनके आवास पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की. केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत राहुल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका असमय निधन परिवार, समाज और जिले के लिए अपूरणीय क्षति है.

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की. कहा कि इस कठिन समय में पूरा भाजपा परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हरसंभव सहयोग करेगा.

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने राहुल सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा. इसके बाद जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी भी राहुल सिंह के आवास पहुंचे.

दोनों अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी और पूरी घटना की जानकारी ली. जिलाधिकारी ने परिवार को आश्वस्त किया कि मामले की जांच पूरी संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तथ्यों के आधार पर कराई जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन हर समय परिवार के साथ खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने भी परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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