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युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया

युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ( Photo Credit:ETV Bharat )

महराजगंज: जिले के सिसवा नगर निवासी युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की लखनऊ में हुई असमय मौत के बाद गुरुवार को उनके आवास पर संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी भी परिजनों से मिले. इस दौरान उन्हें हरसंभव सहयोग और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया.

सिसवा नगर के इंदिरा नगर वार्ड नंबर-17 (असमन छपरा) निवासी युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह के निधन पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उनके आवास पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की. केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत राहुल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका असमय निधन परिवार, समाज और जिले के लिए अपूरणीय क्षति है.

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की. कहा कि इस कठिन समय में पूरा भाजपा परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हरसंभव सहयोग करेगा.

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने राहुल सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा. इसके बाद जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी भी राहुल सिंह के आवास पहुंचे.