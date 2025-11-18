ETV Bharat / state

दिल्ली: यमुना नदी में क्रूज सेवा का तैयारियों का केंद्रीय मंत्री और LG ने लिया जायजा, कपिल मिश्रा बोले- यमुना क्रूज से बढ़ेगी वैश्विक पहचान

नई दिल्ली: दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना नदी पर शुरू होने जा रही क्रूज सेवा की तैयारियों का आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जायजा लिया. उनके साथ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी साथ रहे. निरीक्षण के दौरान परियोजना से जुड़े प्रमुख विकास कार्यों जैसे जेट्टी निर्माण, सुरक्षा तंत्र, यात्री सुविधाएं और क्रूज रूट प्लानिंग की प्रगति को देखा. यह परियोजना केंद्र सरकार, उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ रही है. यमुना पर क्रूज सेवा का उद्देश्य दिल्ली में जल-परिवहन को सुदृढ़ करना, पर्यटन को नई दिशा देना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा यमुना के पुनर्जीवन प्रयासों को मजबूत करना है.

सरकार का मानना है कि इस पहल से रोजगार सृजन, पर्यटन आधारित व्यापार और दिल्ली की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी. नई सोच और नए विजन के साथ यमुना नदी अब राजधानी की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित होने जा रही है. मंगलवार को निरीक्षण के बाद पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यमुना पर पहली बार क्रूज सेवा की होने वाली शुरुआत, दिल्ली के पर्यटन में होने जा रहे ऐतिहासिक बदलाव का संकेत हैं. यह सेवा दिल्ली को विश्व-पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और यमुना से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा कदम है. यह नई दिल्ली का नया आत्मविश्वास है.

पर्यटन को देना है बढ़ावा: यमुना नदी पर दिल्ली की पहली क्रूज सेवा राजधानी दिल्ली में जल-परिवहन प्रणाली को आधुनिक रूप देने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. सोनिया विहार क्षेत्र में जेट्टी निर्माण, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा ढांचा और रूट योजना जैसे सभी कार्य तेजी से प्रगति पर हैं. सोनिया विहार से जगतपुर तक इस जल परिवहन से जुड़ी परियोजना का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि नदी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण-संवेदनशील परिवहन प्रणाली विकसित करना भी है. इससे दिल्ली में रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यमुना का महत्व व्यापक स्तर पर फिर से स्थापित होगा.

ऐतिहासिक सहयोग का बनेगा आधार: इस परियोजना के लिए इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) (जो कि केंद्र सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है), ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. यह एमओयू सोनिया विहार से जगतपुर तक रिवर क्रूज टूरिज्म को सशक्त करने और यमुना को दिल्ली की नई पहचान के रूप में विकसित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक सहयोग का आधार बनेगा.