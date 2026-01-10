ETV Bharat / state

अमित शाह बोले- पूर्व कांग्रेस सरकार की पेपर लीक परंपरा को भजनलाल सरकार ने किया खत्म

नियुक्ति पत्र देते गृहमंत्री अमित शाह ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक की परंपरा थी. जिसे भजनलाल शर्मा की मजबूत इरादों वाली सरकार ने खत्म किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में दो साल में हर तरह के अपराध में कमी आई है. कानून-व्यवस्था और शांति के कारण प्रदेश का विकास होता है. आज निवेशक राजस्थान का रुख कर रहे हैं. वे आज शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में आरक्षक नव नियुक्ति समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने राजस्थान पुलिस में शामिल 9 हजार कांस्टबलों को नियुक्ति पत्र भी दिए. अमित शाह ने कहा, राजस्थान की सुरक्षा के लिए आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है. इससे पहले उन्होंने 'राम राम' कहकर मंच से लोगों का अभिवादन किया. इस मौके पर रतनगढ़ (चूरू) थाना को राजस्थान का श्रेष्ठ थाना और देश में दसवां स्थान मिला है. अमित शाह ने आरपीए में एक इंडोर स्टेडियम का भी शिलान्यास किया. 'प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा': अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, आज राजस्थान पुलिस के लिए भी अहम दिन है. आज 9 हजार युवा पुलिस बल ज्वाइन करेंगे और जनता की सुरक्षा कर सुरक्षित राजस्थान का सपना साकार करेंगे. उनकी नियुक्ति से परिजनों को नई उम्मीद मिली है. आज जिन्हें नियुक्ति मिली उनमें 2500 से ज्यादा महिला कांस्टेबल हैं. युवाओं को अपने दम पर बिना सिफारिश नौकरी मिली है. यह पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का उन्मूलन का संकेत है व योग्यता का सम्मान है. प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा, जब प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी. पढ़ें: अमित शाह ने किया दावा- एक साल में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अपनाना होगा पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना: उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार का पेपर लीक का सिलसिला भजनलाल सरकार ने खत्म किया है. राजस्थान पुलिस देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बल में एक है. राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान पुलिस का गठन हुआ. यहां लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. चम्बल के बीहड़ और थार का मरूस्थल है. कई विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र हैं. ऐतिहासिक दुर्ग और किले हैं. प्राकृतिक स्थल भी हैं. इससे पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है. पढ़ें: अशोक गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा-कन्हैयालाल के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ? 'दो साल में कम हुई अपराध की दर': उन्होंने कहा, राजस्थान में दो साल में अपराध में 14 फीसदी की कमी आई है. गंभीर प्रकृति के अपराध में 19 फीसदी की कमी आई है. महिलाओं, कमजोर वर्ग पर अत्याचार में की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है. लूट में 51 फीसदी की कमी आई है. यह कमिटमेंट वाली सरकार है. जिसका उद्देश्य पारदर्शी तरीके से सरकार चलाना है. इस सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है. साइबर अपराध के मामलों पर लगाम लगाने के लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) के गठन की भी घोषणा की है. नई भर्ती से पुलिस और ताकतवर होगी.