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राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड पुलिस को मिला राष्ट्रपति निशान, अमित शाह ने पत्रिका का भी किया विमोचन

देहरादून पुलिस ने अमित शाह. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना समारोह 2026 के अवसर पर देहरादून की रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण परेड का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया. राष्ट्रपति पुलिस निशान प्राप्त करने वाला उत्तराखंड पुलिस देश का 16वां पुलिस बल बन गया है.

इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस के विशेष डाक आवरण और पुलिस पत्रिका का भी विमोचन किया. खास बात ये रही कि चार धर्म गुरुओं (हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई) ने राष्ट्रपति पुलिस निशान का अभिषेक किया.