कैंचीधाम में जाम का झाम, केंद्रीय मंत्री ने जताई नाराजगी, अफसरों के साथ की बैठक
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कैंचीधाम में लगने वाले जाम को लेकर अधिकारियों के साथ आज बैठक की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 7:51 PM IST
नैनीताल: वीकेंड पर नैनीताल जिले के कैंचीधाम में उमड़ी भक्तों की भीड़ ने पुलिस-प्रशासन के भी पसीने छुड़ा दिए. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने खुद कदम उठाना पड़ा. उन्होंने खुद काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए। काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए.
इस दौरान मंदिर सुबह चार बजे खोलने, प्रवेश और निकासी के अलग-अलग रास्ते बनाने के साथ रानीबाग में वैली ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा. कैंची धाम में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था और वीकेंड पर लगने वाले लंबे जाम को लेकर अब केंद्रीय मंत्री ने भी सख्ती दिखाई है.
कैंचीधाम में लगे जाम पर जताई नाराजगी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने शनिवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में पुलिस, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पिछले सप्ताह कैंचीधाम में लगे जाम पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न होने देने के निर्देश दिए. बैठक में कैंचीधाम के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने, पार्किंग की व्यवस्था करने और प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया. साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन के साथ समन्वय बनाने को कहा गया.
जाम से बचाने की व्यवस्था करने के निर्देश: केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों को जाम से बचाने के लिए ज्योलीकोट मार्ग से भेजने की व्यवस्था की जाए. निगलाट के पास वन विभाग की नर्सरी की खाली जमीन पर पार्किंग बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और वन विभाग संयुक्त सर्वे करेंगे. वहीं, पाटलीगांव से रातीघाट मार्ग की खराब स्थिति पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई.
रामगढ़ मार्ग को टू-लेन करने को कहा: उन्होंने सड़क को दुरुस्त करने के साथ सैनिटोरियम से पाटलीगांव तक सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए, ताकि वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके. इसके अलावा क्वारब से तल्ला रामगढ़ मार्ग को टू-लेन करने और कैंचीधाम से हड़तप्पा तक वैकल्पिक सड़क बनाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे.
भवाली से कैंचीधाम तक सड़क चौड़ीकरण के लिए भी सर्वे करने को कहा गया है. रानीबाग स्थित भीमताल-नैनीताल तिराहे पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए वैली ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया. मंत्री ने संबंधित विभागों को सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
वहीं, गुलाबघाटी के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृत कर काम शुरू करने की बात कही गई. कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर सुबह छह बजे के बजाय चार बजे खोलने का सुझाव दिया गया है. साथ ही मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग मार्ग बनाने पर जोर दिया गया, ताकि सड़क पर भीड़ और जाम की स्थिति न बने. मंत्री ने बताया कि गौलापार-लालकुआं बाईपास के टेंडर हो चुके हैं और इसे डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य है. उन्होंने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.
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