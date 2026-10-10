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कैंचीधाम में जाम का झाम, केंद्रीय मंत्री ने जताई नाराजगी, अफसरों के साथ की बैठक

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ( ETV Bharat )

नैनीताल: वीकेंड पर नैनीताल जिले के कैंचीधाम में उमड़ी भक्तों की भीड़ ने पुलिस-प्रशासन के भी पसीने छुड़ा दिए. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने खुद कदम उठाना पड़ा. उन्होंने खुद काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए। काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए.

इस दौरान मंदिर सुबह चार बजे खोलने, प्रवेश और निकासी के अलग-अलग रास्ते बनाने के साथ रानीबाग में वैली ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा. कैंची धाम में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था और वीकेंड पर लगने वाले लंबे जाम को लेकर अब केंद्रीय मंत्री ने भी सख्ती दिखाई है.